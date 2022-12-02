أفادت دراسة حديثة نشرتها دورية "لانسيت" بأن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي أكثر المناطق تضررا من انعدام الأمن المائي على مستوى العالم قبل شمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

ووفقا للمجلة البريطانية، فقد أجرى الدراسة باحثون أمريكيون على عينة شملت 45 ألفا و555 شخصا (فوق سنة الخامسة عشر) في 31 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل في الفترة بين عامي 2020 و2021، ونشرت تحت عنوان "تقدير الفوارق الوطنية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في تجارب انعدام الأمن المائي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في 2020-2021".

وأضافت أن الباحثين أجروا دراستهم في الدول الـ 31 منخفضة ومتوسطة الدخل في أربع مناطق من العالم هي: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (21 دولة) وشمال إفريقيا (4 دول) وأمريكا اللاتينية (3 دول) وآسيا (3 دول).

وأوضحت دورية "لانسيت" أن الدراسة كشفت أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى استحوذت على أعلى متوسط لمعدل انعدام الأمن المائي حيث أكد 36.1% من المشاركين في الدراسة أنهم واجهوا مرارا وتكرارا نقصا في المياه خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت إجراء الدراسة ووفقا لهذه الدراسة، فإن انعدام الأمن المائي يستشري في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وبصورة خاصة في الكاميرون (بنسبة 63.9%) وزامبيا (48.1%) وكينيا (46.6%) وإثيوبيا (45%)، ورغم ذلك ففي موريشيوس ودول غرب إفريقيا مثل كوت ديفوار والسنغال ومالي كانت معدلات انعدام الأمن المائي أقل بكثير من المتوسط الإقليمي (أقل من 23%).

وجاءت منطقة شمال أفريقيا في المرتبة الثانية لانعدام الأمن المائي بمتوسط بلغ 24.8%، ثم ثالثا أمريكا اللاتينية بمتوسط بلغ 17.7% وأخيرا آسيا بنسبة 9.1% فقط.

وعلى مستوى جميع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل الـ 31 المشمولة في الدراسة، بلغ متوسط معدل الأشخاص الذين لا يصلون بشكل منتظم إلى المياه 14.2%.

من جهة أخرى، سلطت الدراسة الضوء على أن الرجال أكثر عرضة، بوجه عام، لانعدام الأمن المائي من النساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 36.9% للرجال مقابل 35.2% للنساء. بينما في شمال أفريقيا، تعاني النساء أكثر من الرجال فيما يخص نقص المياه بنسبة 28.1% للنساء مقابل 21.7% للرجال. وفي آسيا وأمريكا اللاتينية، تتعرض النساء أكثر من الرجال لانعدام الأمن المائي.

ونقلت دورية "لانسيت" عن الدراسة أن الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يعيشون في ضواحي المدن أو في الريف يتأثرون، بوجه عام، بنقص المياه أكثر من سكان الحضر والأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقات الاجتماعية العليا.

وفي 15 دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كانت احتمالات حصول الأسر مرتفعة الدخل التي تعيش في الحضر على مصادر مياه آمنة أكثر بثلاث مرات من نظيرتها منخفضة الدخل في الحضر أيضا.