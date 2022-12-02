كشف دليل السفر الشهير "لونلي بلانيت"، أن مدينة دريسدن الالمانية، التي تم تدميرها إلى حد كبير خلال الحرب العالمية الثانية، ستكون واحدة من أهم وجهات السفر في العالم في العام المقبل.

وجاء في دليل السفر الارشادي أن "المنظر الكلاسيكي الموجود عند الضفة الشمالية لنهر /إلبه/، يضم أبراج ومباني شاهقة وقباب، تعود إلى قصور وكنائس ومباني فخمة، ومن الصعب بالفعل تصديق أن تلك المدينة قد تعرضت في عام 1945 لعمليات قصف مكثف على أيدي قوات التحالف، ما أسفر عن محوها بالكامل من على الخريطة".

كما يأتي ضمن قائمة "أفضل وجهات السفر" لعام 2023، إلى جانب المدينة الواقعة في ألمانيا الشرقية على نهر "إلبه"، وجهات مثل أكرا ( في غانا) وسيدني (في أستراليا) ومونتيفيديو (في أوروجواي).

ومن بين فئات مختلفة تتنوع بين "تناول الطعام" و"الاسترخاء" و"التواصل"، تم وضع دريسدن ضمن فئة "التعلم"، إلى جانب مع السلفادور، وولاية نيو مكسيكو الأمريكية، ومارسيليا في جنوب فرنسا، ومدينة مانشستر الإنجليزية.

وتشيد القائمة بدريسدن بوصفها "مدينة البدايات الجديدة"، حيث جاء فيها أن التجديد الحضري سوف يستمر هناك في عام 2023، حيث سيتم إعادة تصميم منطقة سوق "ألتماركت" مع إمكانية الوصول إلى هناك بطريقة محسنة، والتصميم المراعي للظروف المناخية.

وجاء في دليل السفر أنه يوجد على جانب واحد من ضفتي نهر "إلبه"، مركز مدينة قديم أعيد بناؤه بعناية، فيما يوجد على الناحية الأخرى مركز حديث مع انتشار حرفة صناعة الجعة والمأكولات العالمية وفن الشارع الرائع.

كما يوجد على بعد مسافة قصيرة بالقطار، مناظر طبيعية لجبال "إلبه ساندستون" المعروفة بإطلالاتها المميزة.

وتُعرف دريسدن بأنها عاصمة ثقافية، حيث توجد دار أوبرا سمبر، ومجمع قصر زفينجر، وأوركسترا ولاية سكسونيا، ومعرض صور "السادة القدماء".

من ناحية أخرى، يمكن لعدد قليل جدا من المدن أن تتنافس مع دريسدن من حيث سمعتها في صناعة المخبوزات الألمانية في أعياد الميلاد، ولا سيما حلوى "شتولن" الالمانية المعروفة.

ومع ذلك، فقد عانت سمعة دريسدن خلال السنوات الأخيرة، وكثيرا ما كانت المدينة - وهي الثانية عشرة بين المدن الالمانية من حيث عدد السكان - تتصدر عناوين الأخبار السلبية محليا.

كما شهدت دريسدن واحدة من أكبر عمليات سرقة المتاحف في ألمانيا على الإطلاق، عندما تعرضت المدينة لحادث سرقة جواهر ثمينة من أحد أكثر المتاحف فخامة في أوروبا في عام .2019

وفي مواجهة هذه الصورة السلبية للمدينة، يؤكد دليل "لونلي بلانيت" على أن دريسدن لديها الكثير لتقدمه، أكثر من الكنوز التاريخية والمعالم المعمارية والجبال القريبة الرائعة.

وجاء في الدليل: "يوجد في /نويشتات/ بمدينة دريسدن، عبر النهر من هذا الكنز الدفين للفن الكلاسيكي والهندسة المعمارية، عشرات المطاعم والمتاجر غير التقليدية، ووجهات السفر" التي يقدمها "لونلي بلانيت"، تهدف إلى إظهار كيفية أن يقوم المرء بـ "ترك الجماهير وراءه" واكتشاف العمق الحقيقي للوجهة التي يقصدها.