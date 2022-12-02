ظل التضخم في سويسرا مرتفعا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مما يدعم مسألة زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في غضون أسبوعين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3% عن العام السابق.

ويأتي ذلك مطابقا للقراءة السابقة ومتوسط توقعات خبراء الاقتصاد، التي وردت في استطلاع للرأي أجرته وكالة "بلومبرج". وتسارع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة ومن بينها الطاقة، بصورة طفيفة ليصل إلى 9ر1%، بما يتماشى أيضا مع التقديرات.

فيما انخفض نمو الأسعار من الذروة التي سجلها بنسبة 5ر3% في آب/أغسطس، إلا أنه تجاوز هدف البنك الوطني السويسري، الذي تبلغ نسبته 2%، للشهر العاشر على التوالي.