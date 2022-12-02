قال الاتحاد الدولي للاتصالات إن الإنترنت بات أيسر تكلفة وأكثر انتشارا برغم حرمان أفقر سكان الأرض من فرص النفاذ إليه، وأكد أن 63% فقط من النساء يستخدمن الانترنت في عام 2022 مقارنة مع 69% من الرجال.

وذكر تقرير أصدره الاتحاد أن ما يقارب ثلاثة أرباع سكان العالم ممن تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات فما فوق يملكون هاتفا نقالا، فيما يمثل الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و24 عاما القوة الدافعة للإنترنت وأن حوالي 75% من الشباب في مختلف أنحاء العالم قادرون الآن على استخدام الإنترنت مقارنة مع 72% فى العام الماضى 2021.

وأوضح التقرير أن التكلفة ما تزال تشكل عقبة كبيرة أمام القدرة على النفاذ إلى الإنترنت لا سيما في الاقتصادات منخفضة الدخل، وأنه مع ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين من المتوقع أن نزداد صعوبة التحدي المتمثل في توسيع نطاق النفاذ إلى الانترنت في المناطق ذات الدخل المنخفض.