صادقت كوريا الجنوبية، على خطة بقيمة 5.75 تريليون وون (4.3 مليار دولار)، لبدء الإنتاج الضخم لطائرة هليكوبتر مسلحة خفيفة (LAH) محلية في الأشهر المقبلة.

وذكرت لجنة تعزيز مشروع الدفاع الكوري- في بيان، أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أنها أقرت خطة إنتاج طائرة هليكوبتر مسلحة خفيفة حتى عام 2031 كجزء من جهود استبدال الأسطول العسكري القديم المكون من الطائرت المروحية الهجومية من طرازي (500 إم دي)، و(إيه إتش-1 إس كوبرا).

وأضافت "يونهاب" أنه من المتوقع أن تبرم إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورى الاتفاق مع شركة كوريا لصناعات الفضاء، المصنعة الوحيدة للطائرات في البلاد في وقت لاحق من العام، ومن المرجح أن يبدأ الإنتاج الضخم في أوائل العامل المقبل، ويتوقع نشر الدفعة الأولى من الطائرات المروحية في أواخر 2024.

وأشارت إلى أن اللجنة أقرت خطة بقيمة 440 مليار وون لتطوير ذخيرة مدفعية دقيقة التوجيه من عيار 155 ملم قادرة على ضرب مصدر الاستفزازات المدفعية للعدو، وتم تحديد ما بين أعوام (2024-2036) للخطة.

وأشارت إلى أن اللجنة أجازت مشروعا بقيمة 380 مليار وون لتطوير نظام صاروخي موجه فئة 130 ملم محليا بدءا من هذا العام إلى 2033، وقد تم تصميم النظام للرد على الاستفزازات المدفعية الساحلية أو التسلل البرمائي المفاجئ.

كما أعطت اللجنة الضوء الأخضر لخطة تبلغ قيمتها 3.3 تريليون وون لشراء طائرات هليكوبتر هجومية ثقيلة من الخارج في الفترة من 2023 إلى 2828.

وتعد كوريا الجنوبية هي الدولة السابعة في العالم التي تطور محليًا طائرات هليكوبتر مسلحة، وسعت سول إلى شراء مروحيات هجومية من طراز "إيه إتش-64 إي" أباتشي وسط سعيها لمواجهة التهديدات العسكرية المتطورة من كوريا الشمالية.