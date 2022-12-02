أعلن أمين مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اعتزام البلاد تبني عدد من الإجراءات المتكاملة لمواجهة الانخفاض القياسي في عدد المواليد الجدد خلال العام الجاري .

وأوضح المسؤول أن الإجراءات تشمل مساعدة الأشخاص على الزواج والإنجاب عبر خلق بيئة يمكن فيها للرجال والنساء الموازنة بين العمل والعناية بالأطفال، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للأسر التي بها أطفال صغار، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) .

وتابعت الشبكة أن عدد المواليد الذين يحملون الجنسية اليابانية خلال العام الجاري ربما يقل عن 800 ألف طفل وهو الرقم الأقل على الإطلاق منذ بداية تسجيل المواليد في البلاد .

وأكد المسؤول على خطورة قضية انخفاض عدد المواليد الجدد في البلاد، متعهدا بأن تتخذ الحكومة خطوات متكاملة في مختلف المراحل العمرية للمواطنين لتناول العوامل المتشابكة التي تمنع الأفراد من الزواج والإنجاب.