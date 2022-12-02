طلبت السلطات اليابانية من المدارس السماح للطلبة بالحديث مع زملائهم في الفصل من جديد أثناء تناول وجبات الطعام، في الوقت الذي بدأت فيه الدولة تخفيف إجراءات مكافحة تفشي وباء كورونا، وهي الاجراءات التي صارت أساسية في الحياة اليومية منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن وزارة التعليم اليابانية أصدرت تعميما بشأن كيفية تسهيل الحوار بين الطلبة، بعد التوجيهات الوطنية المعدلة لمكافحة تفشي كورونا، والتي صدرت في الأسبوع الماضي، حيث حذفت الأسطر التي كانت توصي بعكس ذلك.

جدير بالذكر أن الكثير من المدارس كانت قد فرضت اتباع سياسة الصمت الصارم أثناء تناول الطلبة للوجبات، منذ بداية تفشي وباء كورونا، بناء على التوجيهات الوطنية التي تشجع على تقليل الأحاديث بين الطلبة وهم على مسافة قريبة، لتجنب انتشار الفيروس.