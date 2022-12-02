بشرى شعبان



شارك نادي الطموح للإعاقة الذهنية في الاحتفال الذي تنظمه بوابة التدريب في مجمع «الأڤنيوز»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.



وعلى هامش الاحتفال، أكدت نائبة رئيس نادي الطموح للإعاقة الذهنية هدى الخالدي حرص النادي على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات بهدف تسليط الضوء وإبراز مواهب أبناء النادي من ذوي الإعاقة الذهنية، والسعي المستمر لتطوير هذه المواهب والارتقاء بها.



وأضافت الخالدي في تصريح لـ «الأنباء» أن نادي الطموح يشارك عبر 9 زهرات يوزعن الورود على الحضور والمشاركين، بالإضافة إلى مشاركة 21 لاعبا رياضيا من منتسبي النادي في فقرة استعراضية بمشاركة مع بوابة التدريب التي ساهمت في توفير مدرب لتدريب الأبناء على مدى أسبوعين على الفقرات الاستعراضية التي قدموها خلال الحفل.



وقد تخلل الحفل عرض لوحات رسم فنية من إبداعات ذوي الإعاقة إلى جانب ورش حية للأطفال في الرسم والتلوين.