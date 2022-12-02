أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الخميس، عن إطلاق شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

وقال الصندوق في بيان، إن الشركة ستعمل على إطلاق فرص متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات كالسياحة والضيافة، والصحة والرياضة، والتعليم، والأغذية وغيرها من القطاعات الواعدة، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء المنطقة، إلى جانب إبراز المنظومة السياحية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة عسير.

من جانبه، قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، رائد إسماعيل: "تهدف شركة عسير للاستثمار إلى أن تصبح شركة استثمارية رائدة من خلال استحداث فرص استثمارية واسعة ومتنوعة في منطقة عسير، تبرز طبيعة المنطقة وثقافتها الغنية، وتحافظ على تراثها وتاريخها العريقين، وتحول المنطقة إلى وجهة سياحية جاذبة للزوار من مختلف أنحاء العالم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030."

ويأتي إطلاق شركة عسير للاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وإطلاق قطاعات واعدة بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة والمملكة باعتبارها منظومة جاذبة للاستثمار.