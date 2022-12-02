قال مسؤول كبير في مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية، يوم الخميس، إن دول المجموعة "تقترب للغاية" من الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل مع آلية تعديل لإبقاء السقف أقل من سعر السوق بنسبة 5%.

وأبلغ المسؤول الصحافيين أنه ينبغي الانتهاء من الاتفاق في الأيام المقبلة أو يوم الاثنين على أقصى تقدير، معربا عن ثقته في أن الحد الأقصى للسعر سيحد من قدرة روسيا على خوض حربها ضد أوكرانيا، حسب ما نقلت "رويترز".

وأضاف المسؤول أن مسؤولي مجموعة السبع كانوا على اتصال وثيق بالأسواق بشأن سقف الأسعار، وبدا أنهم "مرتاحون للغاية" للآلية التي تهدف إلى الحد من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على الإمدادات الكافية للسوق العالمية.

وكان دبلوماسي أوروبي، قال في وقت سابق إن حكومات الاتحاد الأوروبي اتفقت مبدئياً، الخميس، على حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحراً قدره 60 دولاراً، مع آلية تعديل تتمثل في إبقاء السقف أقل بـ 5% من سعر السوق.

وانقسمت حكومات الاتحاد الأوروبي، بشأن المستوى الذي سيتم عنده وضع سقف لأسعار النفط الروسي للحد من قدرة موسكو على دفع تكاليف حربها في أوكرانيا، دون التسبب في صدمة في إمدادات النفط العالمية.

ومن المقرر أن يدخل الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.