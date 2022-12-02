

نجا الزعيم الأفغاني قلب الدين حكمتيار من محاولة الاغتيال، فيما قتل المهاجمون، وأصيب اثنان من أفراد الحراسة التابعة للزعيم، بحسب ما قالت مصادر محلية.



وأضافت المصادر ان انفجارا وقع بالقرب من المسجد الذي يلقي فيه قلب الدين حكمتيار خطبة الجمعة بمنطقة دار الأمان بالمنطقة السادسة في كابول.



وأفادت مصادر بأن مسلحين حاولوا دخول مكتب حكمتيار بعد الانفجار، لكنهم قتلوا على أيدي حراسه الشخصيين. ويقال أيضا إن اثنين من حراس حكمتيار أصيبا بجروح.



وتقول مصادر مختلفة إن الانفجار الذي استهدف مسجد الإيمان في كابول والذي يتبع للحزب الإسلامي بقيادة زعيم الحرب الأفغاني قلب الدين حكمتيار أدى إلى مقتل اثنين من المهاجمين بالإضافة إلى مقتل أحد حراس حكمتيار وإصابة آخر.



وأضافت أن حكمتيار يخطب ويؤم المصلين كل جمعة في المسجد نفسه، وخلال الفترة الأخيرة كان يطالب في خطب الجمعة بحكومة جديدة منتخبة، وانتقد بعض قرارات طالبان وهاجم السياسيين الأفغان.