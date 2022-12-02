

اختتمت وزارة الصحة ورشة القيادة الصحية من أجل التغيير الإيجابي، والتي أقيمت خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى أول ديسمبر الجاري، بمشاركة محاضرين من منظمة الصحة العالمية وجامعة «جون هوبكنز» وكلية الموظفين التابعة للأمم المتحدة ومجلس الصحة الخليجي.



وقالت مديرة العلاقات الدولية في وزارة الصحة د.رحاب الوطيان إن «هذه الورشة كانت فرصة عظيمة للمديرين ورؤساء الأقسام لتبادل المعرفة والخبرات وتوظيف مهاراتهم الشخصية في التعامل مع سيناريوهات الحياة اليومية وفي إيجاد الحلول في مواقف العمل الصعبة».



وأضافت أن الورشة استهدفت تطوير القيادات الصحية في مختلف الإدارات والأقسام، كما أنها تحمل أهمية للمستقبل وتشجع على إلهام الآخرين لاتباع أحدث المهارات الإدارية.