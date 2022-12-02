ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الجمعة بما قال عبر تويتر إنها محاولة لاغتيال رئيس بعثة بلاده في العاصمة الأفغانية كابول.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت، أن هجوما استهدف سفارتها ورئيس بعثتها في كابول بأفغانستان.

وتابعت في بيان أن «الهجوم على السفارة في العاصمة الأفغانية كابول أدى لإصابة حارس أمن بجروح خطيرة، ولكن رئيس البعثة بخير». وأضافت: «يجب على الحكومة الأفغانية أن تجري على الفور تحقيقات شاملة في الهجوم على سفارتنا هناك».

ومضت قائلة: «ندين بشدة محاولة اغتيال رئيس بعثتنا في أفغانستان».