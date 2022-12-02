حول موقد عتيق يعمل على الحطب ركز وسط خيمة في محيط بلدة «سعدنايل» شرق لبنان، اجتمعت عائلة النازح السوري من ريف إدلب جمال أبولطفي تندب حظها بعدما تلقى رب العائلة على هاتفه الخلوي رسالة نصية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، تعلمه بوقف المساعدة المادية التي يتقاضاها شهريا اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وقال أبولطفي الذي بدت على وجهه علامات التوتر والقلق لوكالة أنباء «شينخوا»: «صدمنا هذا القرار المفاجئ المخيب للآمال الذي سيوقع عائلتي المؤلفة من 5 أفراد بحرج وضيق حال ويجعلها عاجزة عن تأمين ضروريات الحياة».

وأضاف: «حرماننا من هذه المساعدة الشهرية من مطلع العام 2023 يعني عجزنا عن تأمين حاجياتنا الملحة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في لبنان والتي تحتسب جميعها على سعر صرف الدولار الأميركي بالسوق الموازية والذي تجاوز 40 ألف ليرة لبنانية».

واعتبر أن وقف المساعدات الممنوحة لنسبة كبيرة من النازحين بمنزلة «ضربة قاضية لا يمكن تجاوزها في ظل استشراء البطالة في لبنان».

واتخذت مفوضية اللاجئين الأممية وبرنامج الأغذية العالمي قرارا بوقف المساعدات النقدية الشهرية لفئة كبيرة من النازحين سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير من العام 2023 ويشمل نحو 35 ألف أسرة سورية نازحة من أصل 269 ألف أسرة تتلقى مثل هذه المساعدات.

من جهته، قال النازح السوري جمال أبوعويصي، وهو مهندس كهرباء يقطن مع عائلته المؤلفة من 4 أفراد في مخيم «قب الياس» شرق لبنان: إن قرار وقف المساعدات لآلاف الأسر سيضاعف من معاناة النازحين خاصة خلال أشهر الشتاء، حيث تتقلص فرص العمل بنسبة كبيرة وتزداد الاحتياجات وترتفع المصاريف.

ووصفت النازحة دلال أبوحويلي القرار بـ «المجحف والذي سيزيد فقر النازحين»، معربة عن اعتقادها بأنه «لن يكون لهذا القرار الظالم أي تأثير أو دافع للنازحين بمغادرة لبنان والعودة إلى بلادهم بل سيزيد من قهرهم ويضاعف مأساتهم».

وقالت إن «الكثير من النازحين يفضلون العودة إلى بلدهم وأرزاقهم ولكن العودة مربوطة بتوفر الظروف الملائمة وفي مقدمتها الحل السياسي الشامل في سورية والذي من شأنه وقف الحروب والوصول إلى وضع آمن يتيح إصلاح ما دمرته آلة الحرب».

بدوره، قال شاويش مخيم النازحين في مرج الخوخ جنوب لبنان أحمد السويقي لـ «شينخوا» إن «الرسائل التي تلقاها عدد كبير من النازحين أثارت موجة غضب وذعر في صفوفهم، لأن الأكثرية منهم تعتمد في معيشتها على المساعدات التي تحفظ أمنها الغذائي الذي سيتأثر سلبا في ظل حرمانهم منها وسط تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب لبنان منذ العام 2019».

وأشار إلى أنه «لا يوجد رابط بين وقف التقديمات وقرار لبنان بتسريع إعادة النازحين لأن العودة مرتبطة بالحل السياسي في سورية الذي يضع حدا لكافة الأعمال العسكرية، فتصبح العودة ضرورية وملزمة».

وكان لبنان قد بدأ في 26 أكتوبر الماضي بإعادة للنازحين السوريين في لبنان إلى سورية فيما يسميه مسؤولون لبنانيون «عودة طوعية» وتحذر منظمات حقوقية من ان الظروف غير ملائمة أمنيا بعد لكثير من اللاجئين خصوصا الملاحقين أمنيا.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هكتور حجار في تصريح صحافي خلال جولة قام بها على مخيمات للنازحين شرق لبنان يوم أمس (الاثنين) إن «مفوضية اللاجئين لا تستطيع أن تؤمن الدعم لجميع النازحين، وفي الوقت نفسه لا تشجعهم على العودة، ليبدو لنا أننا أمام توجه عام لإبقاء النازحين رهينة قرار معين».

من جهتها أوضحت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبوخالد لـ «شينخوا» أنه «بسبب محدودية الموارد للدول المانحة أنجزت المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي تقريرا يعطي الأفضلية في المساعدات الغذائية والنقدية خلال العام القادم للعائلات النازحة الضعيفة والأكثر حاجة عبر معايير علمية تتناغم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان».

وقالت: «عملنا على تجميد تحويل المساعدات لأسر كانت تتقاضاها سابقا، في حين أضفنا أسرا جديدة على جدول المساعدات لم تكن تحصل عليها من قبل علما أن الأسر المستثناة من المساعدات ابتداء من العام المقبل يمكن أن تحصل على مساعدات من برامج أخرى ومنها المساعدة الشتوية المخصصة للتدفئة».

وأشارت إلى أن كل عائلة نازحة مستفيدة من برنامج الدعم تتقاضى شهريا مليون ليرة لبنانية نقدا إضافة لمبلغ 500 ألف ليرة للغذاء عن كل فرد شهريا بحد أقصى قدره 6 أفراد لكل عائلة.

وبموجب القرار الجديد ستحجب المساعدة عن 35 ألف أسرة نازحة سورية ليتدنى العدد إلى 234 ألف أسرة في العام 2023.