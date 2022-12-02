أعلنت الإدارة الأميركية عن عقوبات جديدة ضد مواطنين لبنانيين وشركتين بتهمة إدارة وتمكين جهاز «حزب الله» المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك «جمعية القرض الحسن» و«الوحدة المالية المركزية لحزب الله».

وفي مايو الماضي، أعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عن عقوبات مماثلة طاولت أفرادا وعدة شركات. أما العقوبات الجديدة فطاولت شخصين وشركتين. الشخص الأول يدعى عادل محمد منصور، وقالت الخزانة إنه عمل مديرا تنفيذيا للقرض الحسن لمدة سنوات. وأضافت أنه استخدم «حساباته المصرفية الشخصية لإجراء معاملات مع مختلف مؤسسات حزب الله».

والشركة الأولى التي شملتها العقوبات هي «الخبراء للمحاسبة والمراجعة والدراسات» التي قالت إنها تقع في نفس مبنى القرض الحسن، ويديرها منصور، وقدمت خدمات محاسبية للقرض الحسن. وأضافت ان «من بين كبار المسؤولين الآخرين في مكتب الخبراء، المسؤول الكبير في حزب الله حسين الشامي (شملته عقوبات سابقة)» لترؤسه سابقا «بيت المال»، كما يديره شخص آخر تشمله العقوبات هو أحمد يزبك.

كما شملت العقوبات شركة «المدققون للمحاسبة والمراجعة»، التي تتهمها واشنطن بأنها «تقدم خدمات مالية للوحدة المالية المركزية لحزب الله»، وأنها «خاضعة لتوجيه شخص شملته عقوبات في مايو 2021»، وهو إبراهيم ضاهر «بصفته رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، ومالك الأغلبية والشريك الإداري لهذه الشركة وقد شغل منصبا إداريا رفيع المستوى داخل الشركة لسنوات»، بحسب البيان.