أكد د.إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن قطاع التجارة الداخلية يمثل خمس إجمالي الناتج المحلي، وأن التجارة الداخلية حققت معدلات نمو كبيرة، يأتي على رأسها التجارة الإلكترونية، وأن الاقتصاد المصري من أفضل 3 اقتصادات في العالم العام الماضي، مسجلا معدلات نمو 3.4%، كما أن قطاع التجارة في مصر أكبر المساهمين في إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 392 مليار دولار، وكان نصيب قطاع التجارة 21% من الإجمالي بقيمة 1.3 مليار دولار مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل واللوجستيات ومؤخرا التجارة الإلكترونية.

وكشف د.إبراهيم عشماوي - بحسب اليوم السابع - عن مناقشة مشروع قانون بإنشاء منصة للتجارة الإلكترونية، خاصة بالمعارض الموسمية، حيث إن حجم التجارة الإلكترونية قبل جائحة كورونا بلغ 3.6 مليارات دولار وبعد كورونا يبلغ 5 مليارات دولار وفقا لعمليات الشراء بالكريديت كارد، أما تعاملات الكاش فتعادل 5 أضعاف تعاملات المدفوعات الإلكترونية، كما أن حجم التجارة على مستوى العالم يبلغ 22 تريليون دولار، منها 17 تريليونا للتجارة و5 تريليونات للخدمات، مشيرا إلى أن أسباب التضخم هي زيادات سعرية كثيرة في مدخلات الإنتاج، ولكن السوق المصرية لم تشهد في هذه الأزمة نقصا في أي سلعة أو أي خدمة رغم تأثر بعض الدول الكبرى.

وأكد عشماوي أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير في تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الأساسية لما يقرب من 6 أشهر حاليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أي أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية - الأوكرانية، كما تقوم الوزارة حاليا بصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين والذي سيستمر حتى 30 يونيو 2023، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن ما طرحته وزارة التموين والتجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار السنوات الـ 5 الماضية وجاري تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 21 مشروعا في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك تصل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 25 مشروع وبما يغطى أكثر من 60%؜ من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.

وأشار عشماوي إلى أن السوق المصرية لم تشهد أي نوع من التذبذبات السعرية، خاصة في السلع الأساسية، وقد نشهد بعض الزيادات السعرية بسبب انكماش الاقتصاد العالمي وعودة الانفتاح، مما يتسبب في زيادة التضخم وأن مصر الأولى في أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في أفريقيا 39.5 مليار دولار، نصيب مصر منها 15%، مؤكدا توافر الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية بما يكفي فترة تصل إلى 6 أشهر، كما أن السوق المصري سيشهد أول سوق جملة نموذجي من الجيل الثالث باستثمارات 8 مليارات جنيه بإدارة فرنسية إلى جانب إنشاء المخازن الاستراتيجية، لافتا الى أن قطاع التجارة في مصر يعمل به نحو 15 مليون عامل، بما يعادل ثلث العمالة، مشددا على أن قطاع التجارة يعد من القطاعات الرابحة في الاقتصاد المصري، حيث إن مصر تحتل الاقتصاد رقم 41 على مستوى العالم وبحلول 2030 من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري من أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم.