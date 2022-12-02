أعلن نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي عن بدء ‏المؤسسة في إيصال التيار الكهربائي بأعمدة إنارة الطرق الرئيسية بمنطقة غرب عبدالله المبارك مساء أمس الخميس.

وصرح العنزي في بيان صحافي بأن ذلك يأتي ضمن أعمال العقدين (1448 - 1449) والتي تنتهي فترتها التعاقدية في 27/5/2023 إلا أنه وإيمانا من المؤسسة بأهمية إنارة الطرق الرئيسية وما يمثله ذلك من أثر بالغ على أمن المواطن وعلى الحركة المرورية داخل المنطقة واستشعارا منها بحاجات المواطنين الضرورية، فقد تم التوجيه لمقاولي العقدين بضرورة إعطاء الأولوية لإنهاء أعمال الطرق الرئيسية.