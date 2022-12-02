يحوم حول مشاركة المهاجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا في المباراة ضد أستراليا السبت في ثمن نهائي مونديال قطر في كرة القدم، بسبب إصابة خفيفة تعرض لها ضد بولندا في الدور الاول، بحسب ما أكد مدربه ليونيل سكالوني الجمعة.

وقال سكالوني في مؤتمر صحافي عشية المباراة المقررة على استاد أحمد بن علي: "بالنسبة لدي ماريا، نتمنى أن يكون في حالة جيدة. يجب أن ننتظر حتى يوم غد قبل أن نتخذ قرارا بشأنه"، نافيا أن تكون الإصابة "تشنجا عضليا".

وأضاف "لقد خرج مصابا، لكن التشنج العضلي شيء آخر" ردا على سؤال لأحد الصحافيين الذي أشار الى ان الاصابة تتعلق بتشنج عضلي.

وتابع "خصّصنا يوم أمس للاستعادة معظم اللاعبين للياقتهم البدنية، مع تحليل (مباريات) أستراليا. اليوم سنتدرب وستكون لدينا صورة أوضح عن تعافي أنخل وعدد قليل من اللاعبين الآخرين".

وخرج دي ماريا، أحد الركائز الأساسية للمنتخب الارجنتيني الى جانب القائد ليونيل ميسي، قبل وقت قصير من مرور ساعة على الشوط الثاني للمباراة ضد بولندا الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة.