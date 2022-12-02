بات ظهير أيمن منتخب البرازيلي داني ألفيش بعمر التاسعة والثلاثين أكبر لاعب من بلاده يخوض مباراة في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته الجمعة مواجهة الكاميرون ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في مونديال 2022.

ويبلغ الفيش من العمر 39 عاما و6 اشهر و27 يوما ليتخطى عمر قائد المنتخب الحالي تياغو سيلفا (38 عاما) الذي سجله في المباراتين الاولين لمنتخب بلاده في قطر. وقد محا اللاعبان تباعا الرقم القياسي السابق المسجل بإسم دجالما سانتوس الذي كان في السابعة والثلاثين في نهائيات عام 1966 في انكلترا.

يذكر ان الفيش يملك سجلا رائعا يتضمن احرازه 43 لقبا في مسيرة مظفرة قضى معظمها في اوروبا وتحديدا مع اشبيلية وبرشلونة الاسبانيين ثم باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الايطالي.

ويبقى الرقم القياسي للاعب الأكبر سنا يخوض أحد المباريات مسجلا بإسم الحارس المصري عصام الحضري بعمر 45 عاما في مونديال 2018 في روسيا. اما لاعب الميدان الأكبر سنا مشاركة فهو المهاجم الكاميروني روجيه ميلا بعمر 42 عاما في مونديال الولايات المتحدة عام 1994.