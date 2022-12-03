استقبلت جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة أسكندرية ملكة ماليزيا في القصر الملكي إستنا نيجارا فضيلة الشيخ مشاري راشد العفاسي وأقامت مأدبة غداء تكريماً له والوفد المرافق له ، حضر اللقاء جلالة ملكة سلنجور السلطانة نور العاشقين بنت عبدالرحمن وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وعدد من المسؤولين.

وتأتي زيارة الشيخ مشاري راشد العفاسي لماليزيا ضمن زيارة رسمية لمدة سبعة أيام يقوم فيها الشيخ بافتتاح أكاديمية العفاسي للقرآن الكريم ، وتعد هذه الزيارة الثالثة لماليزيا حيث يحظى الشيخ مشاري بمحبة كبيرة. وقد تزاحم المصلون للحضور والصلاة خلفه ، وأقام الشيخ حلقات تصحيح تلاوة القرآن الكريم لغير الناطقين بالعربية .