يتجه وفد من جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية. إلى الحدود السورية التركية، وذلك لبدء تنفيذ المساعدات الإغاثية للنازحين السوريين بالمخيمات الحدودية.

وفي هذا الشأن قال المدير التنفيذي لجمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عبدالحميد الدوسري في تصريح صحافي" مع دخول فصل الشتاء كل عام تطلق الجمعية حملتها "دفء الشتاء" لتقديم يد العون والمساعدة للاجئين والنازحين في المخيمات.



وأضاف الدوسري أن أهالي تلك المخيمات أصبحوا عرضة للبرد والصقيع والعواصف الثلجية والأمطار الموسمية، وهم في خيام لا تقيهم شدة البرد والصقيع، في ظل شح الاحتياجات الضرورية من غذاء وكساء وغطاء ودواء ومواد للتدفئة.

وأوضح المدير التنفيذي لتراحم الخيرية أن الهدف من تلك الحملة هو توفير الكساء المناسب للأطفال، ووسائل التدفئة المختلفة من فحم ووقود تدفئة ودفايات وبطانيات وخيام، ومساعدات إنسانية كالطرود الغذائية والتمور والطحين.

وأشار الدوسري إلى أن وفد تراحم الخيرية سيشرف على متابعة وصول المساعدات لأهلنا اللاجئين والنازحين السوريين، والتأكد من وصولها للمستحقين قبل دخول موجات الشتاء القاسية، وكذلك الوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية للمتضررين.



هذا ودعا الدوسري المتبرعين الكرام إلى مواصلة عطاياهم والاستمرار في التبرع لحملة دفء الشتاء.. مشيراً إلى إمكانية التبرع للمشروع من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية tarahum.org أو من خلال التواصل عبر الخطوط الساخنة للجمعية 98709007 - 98709006

سائلاً العلي القدير أن يتقبل من المتبرعين الكرام وأن يجعل صدقاتهم في موازين حسناتهم.