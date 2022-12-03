صدر مرسوم بتعيين 5 سفراء غير مقيمين.

وتضمن المرسوم:



مادة أولى



يُعين كل من:



1 - غانم صقر الغانم - سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية - القاهرة - بالإضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية القمر المتحدة.



2 - أحمد سالم الوهيب - سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا - بالإضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدي جزر كوك.



3 - يعقوب يوسف السند - سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري - بالإضافة الى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى كل من:



أ - إمارة لختنشتاين.



ب - دولة الكرسي الرسولي.



4 - عمر أحمد الكندري - سفير دولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان - بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية القيرغيزية.



5 - صلاح سليمان الحداد - سفير دولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة - بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية نيكاراغوا.



مادة ثانية



على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.