قال مسؤول أمني مصري اليوم السبت، إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب ثمانية آخرون في حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي في الاقصر جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن مدير أمن الاقصر اللواء هشام عبدالغفار القول إنه تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة نقل ركاب صغيرة (ميكروباص) وسيارة نصف نقل على طريق مفارق الوادي الجديد بالطريق الصحراوي الغربي في الأقصر.

وأفاد بأن الحادث نتج عنه مصرع ستة اشخاص واصابة ثمانية اخرين مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيين فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.