عبد الكريم عبدالله

أكد وزير الصحة د.احمد العوضي اليوم السبت، اهتمام وزارة الصحة بتطوير أداء العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي من خلال استضافة مؤتمرات طبية تطبيقية لتساهم بالنهوض بالخدمات الصحية والطبية في دولة الكويت.

جاء ذلك في كلمة للوزير العوضي خلال افتتاحه مؤتمر الكويت للامراض الجلدية والليزر وطب التجميل اليوم في مركز جابر الأحمد الثقافي ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري.

وأضاف العوضي ان وجود الخبرات العالمية سواء من داخل دولة الكويت أو خارجها يثري النقاش الطبي لعلاج المرضى بشكل متطور موضحا ان مؤتمرات الجلد لها تأثير مباشر على المرضى لارتباطها بشكلهم الخارجي إضافة الى ان هذا النوع من المؤتمرات يساهم بإيجاد ادوية جديدة في عالم الطب ومنها الادوية المناعية والبيولوجية.

وأوضح ان هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات من خلال مناقشة علماء في هذا المجال والخروج بنتائج جديدة لعلاج مرضانا ولذلك تولي وزارة الصحة جل اهتمامها بالمرضى المصابين بالامراض الجلدية.

من جانبه قال رئيس المؤتمر الدكتور محمد العتيبي ان برنامج المؤتمر يتألف من محاضرات متنوعة تتناول كل جديد واخر الاكتشافات العلمية في التشخيص وعلاجات الامراض الجلدية كالامراض الوراثية والصدفية والاكزيما والثعلبة وأدوات الليزر الطبية.

وأضاف العتيبي ان المؤتمر يستضيف نخبة من الأطباء العالميين المتخصصين في الامراض الجلدية وطب التجميل وكذلك تضم الفعاليات ورش عمل يتم خلالها تدريب الأطباء العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي وأطباء البورد الكويتي للامراض الجلدية من دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبين ان العديد من الجمعيات الرسمية المختصة بالامراض الجلدية وطب التجميل تشارك بخلاصة خبرائها وباحثيها وهي احد اهم مرتكزات هذا المؤتمر واحد اعمدته مشيرا الى ان المؤتمر يحتوي على اكثر من 80 محاضرة و22 ورشة عمل علمية من محاضرين محليين ودوليين.

يذكر ان المؤتمر سيناقش خلال فترة انعقاده أحدث الأبحاث العلمية للأمراض الجلدية واستخدامات الليزر الطبية وطب التجميل من خلال أوراق وورش عمل ستقدم خلال حلقات المؤتمر.