أكبر حركة ترقيات من حيث العدد في تاريخ الجيش

ترقية قرابة الـ 1600 ضابط من رتبة ملازم أول إلى رتبة عقيد خلال الشهر الجاري

عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» أن وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي وجّه القيادات العسكرية باعتماد أكبر حركة ترقيات للضباط من حيث العدد، وقالت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الترقيات تشمل قرابة الـ 1600 ضابط من مختلف الرتب وهي على النحو التالي:

ترقية الدفعة رقم 33 من رتبة مقدم إلى عقيد، والدفعة رقم 38 من رائد إلى مقدم، والدفعة رقم 41 من نقيب إلى رائد، والدفعة رقم 44 ستكون من ملازم أول إلى نقيب.



وأكدت المصادر أن هذه الترقيات جاءت ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية، والتي تعكس مدى ما يحظى به منتسبو الجيش الكويتي من اهتمام كبير ومباشر من لدن صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الأمين، وتهدف إلى تجديد الدماء ورفع مستوى الأداء وإعطاء الفرصة للقيادات الشابة من مختلف قطاعات الجيش.