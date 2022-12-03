تتضمن بيع الثلج ومراكز جلسات التبريد الرياضي



أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قرارا وزاريا بإضافة 8 أنشطة تجارية إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وتضمنت قائمة الأنشطة ما يلي: إرسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا، تقديم خدمات الضيافة، تنظيم الرحلات السياحية والارشاد السياحي الداخلي، مركز جلسات التبريد الرياضي، البيع بالتجزئة للثلج، البيع بالجملة للمعدات الخفيفة والثقيلة، البيع بالتجزئة للمعدات الخفيفة والثقيلة وقطع غيارها، وإنتاج سائل البيض.