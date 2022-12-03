انخفاض الرغبة الجنسية وتزايد التبول الليلي من علامات الإصابة بالمرض

كشف الأستاذ بكلية الطب جامعة الكويت رئيس قسم الأشعة التداخلية وعلاج الألم بمستشفى طيبة بروفيسور طارق سنان عن أحدث الطرق العلاجية لتضخم البروستاتا الحميد (BPH) الذي يصيب ما بين 50 و90% من الرجال كبار السن خاصة الذي تتراوح أعمارهم ما بين 60 و80 عاما، لافتا إلى أن ضخامة غدة البروستاتا حالة طبية شائعة تظهر مع تقدم الرجال في العمر.



وأوضح بروفيسور طارق سنان في تصريح صحافي أن البروستاتا هى نوع من الغدد الصماء (الإندوكرينية) صغيرة الحجم موجودة عند الرجال فقط تقع بين القضيب والمثانة البولية في منطقة الحوض، حيث تلتف حول مجرى البول المجتمع في المثانة البولية ومن خلالها الى الخارج اثناء عملية التبول، لافتا الى انه ومع تقدم السن عند الرجال يحدث تضخم في البروستاتا وتزيد بشكل ملحوظ في الحجم ما يؤثر على الأعضاء المحيطة خاصة مجرى البول والمثانة.



وأكد بروفيسور طارق سنان أن علاج المشاكل التي تنتج عن تضخم البروستاتا الحميد يمكن أن تتم عن طريق استخدام الأشعة التداخلية من خلال سد شريان البروستاتا المتضخمة بدون جراحة ما يساعد على الخلاص التام من جميع المشاكل المصاحبة للتضخم البروستاتي.

وبين بروفيسور طارق سنان أن إجراء العملية باستخدام الأشعة التداخلية يشتمل على إدخال أنبوب أو قسطرة داخل شريان في الساق ثم يوجه الأنبوب إلى الشريان الذي يزود البروستاتا بالدم، ثم تحقن خرزات صغيرة جدا في الشريان تعمل على منع تدفق الدم إلى البروستاتا، مشيرا إلى أن هذه الطريقة الجديدة في المعالجة لا توجد بها المخاطر نفسها من ناحية المضاعفات الخطيرة، مثل السلس والعنانة، التي تصاحب معالجة تضخم البروستاتا.



وحول أسباب حدوث تضخم البروستاتا الحميد، وما اذا كانت هناك امكانية ليتحول إلى سرطان خبيث، أكد بروفيسور طارق سنان أن هناك فرقا شاسعا بين الأورام الخبيثة التي تصيب غدة البروستاتا (سرطان البروستاتا) وبين تضخم البروستاتا الحميد، لافتا الى أن الأخير تم وصفه بالحميد كونه من الصعب أن يتحول إلى سرطان خبيث.



وبين بروفيسور طارق سنان أنه على الرغم من أن أسباب حدوث تضخم البروستاتا ما زالت مجهولة إلا أن بعض الدراسات والأبحاث التي مازالت تدور في هذا المجال أرجحت السبب الى الاضطرابات الهرمونية في الرجال خاصة التي تزيد حدتها مع التقدم في السن واضطراب الوظيفة الهرمونية للخصيتين، بالاضافة الى عوامل أخرى منها السمنة وبعض أنواع الأطعمة وتقليل النشاط الحركي والبدني وكذلك التهابات مجرى البول.



وأشار بروفيسور طارق سنان إلى أن العلامات والأعراض الشائعة لتضخم البروستاتا الحميد (BPH) تتمثل في التالي:



- الحاجة الدائمة والعاجلة للتبول



- التكرار المتزايد للتبول بالليل (البول الليلي)



- صعوبات في بدء التبول



- ضعف تيار البول أو توقف تيار البول وعودته



- التقطير في نهاية التبول



- عدم القدرة على التفريغ الكامل للمثانة



- انخفاض ملحوظ في الرغبة الجنسية.