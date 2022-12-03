أحمد غريب: تدشين الخدمة يأتي في إطار تواصل جهود التحول الرقمي لخدمات الوزارة تسهيلاً على المواطنين وتنفيذاً لمرتكزات رؤية كويت جديدة 2035

د. نادية الجمعة: مع تفعيل النظام الآلي ليس هناك داع للحضور شخصياً للمجلس الطبي العام إلا في حالات محددة

عبدالكريم العبدالله

في إطار تواصل جهود التحول الرقمي، وفي نقلة نوعية للتسهيل على المواطنين الكرام، وللتخفيف الضغط على المجلس الطبي العام، تعلن وزارة الصحة عن تفعيل النظام الآلي في قسم اللجان في المجلس الطبي العام.



وفي هذا الصدد، أكد الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية أحمد غريب إن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار تواصل جهود التحول الرقمي لمختلف خدمات قطاعات الوزارة، تسهيلا على المواطنين، وتنفيذا لمرتكزات رؤية كويت جديدة 2035.

كما دعا م. الغريب إلى أهمية تنزيل التطبيق الحكومي الموحد «سهل»، للتمتع بهذه الخدمات الرقمية التي من شأنها توفير الجهد والوقت على طالب الخدمة، أو على القطاعات أو الإدارات المقدم لها، مشيرا إلى تدشين هذه الخدمة جاء بتوجيهات من وزير الصحة د. أحمد العوضي بهدف تيسير وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

من جهتها، أوضحت رئيسة المجلس الطبي العام د.نادية الجمعة أن خطوات التقديم على خدمة «طلب لجنة طبية» عبر تطبيق «سهل» يشمل 6 خطوات أولها إرسال كتاب رسمي من جهة العمل مرفق بالتقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام عبر التراسل الإلكتروني.

ولفتت د. الجمعة إلى أن الخطوة الثانية تتضمن الدخول إلى تطبيق سهل من قبل صاحب العلاقة، واختيار «خدمات المجلس الطبي العام»، ومن ثم اختيار «تقديم طلب لجنة طبية»، فيما الخطوة الثالثة هي وصول إشعار عبر تطبيق سهل أو رسالة نصية عبر الهاتف بتحويل «طلب اللجنة»، لتعقد اللجنة التخصصية بأحد المستشفيات وفق عنوان السكن.

وأشارت د. الجمعة إلى أن الخطوة الرابعة تتضمن طباعة التحويل من قبل صاحب العلاقة قبل انعقاد اللجنة، والحضور وفق الموعد والمكان المقرر، فيما الخطوة الخامسة بعد انعقاد اللجنة التخصصية تتضمن إبلاغ صاحب العلاقة عبر الهاتف بنتيجة اللجنة الطبية.



ولفتت إلى أن الخطوة الأخيرة هي اعتماد قرار اللجنة التخصصية من قبل المجلس الطبي العام، وإرسال نسخة لجهة العمل، كما أنه يمكن الاطلاع على نتيجة اللجنة عبر تطبيق سهل، مشيرة إلى أنه ليس هناك داع للحضور شخصيا للمجلس الطبي العام إلا في حالات محددة، والتي يتم التواصل مع صاحب العلاقة قبلها للتوضيح وطلب الحضور.