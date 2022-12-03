قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان منطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية تعد من أكثر المناطق في العالم عرضة لتغير الطقس خلال مدة قصيرة جدا ولذلك كثيرا ما تتغير التوقعات التي يذكرها المتنبئ الجوي والتي يتوقعها خلال الساعات أو الأيام القادمة حيث تتغير وبسرعة كبيرة وخلال ساعات أو أقل من ذلك خرائط الطقس في المنطقة وهذه عادة تحدث في كل المناطق الصحراوية في العالم.

وأضاف: وعليه أصحح ما نشرته مساء الخميس بأن الطقس سوف تزيد فيه فرصة سقوط الامطار ومن المحتمل أن يبدأ سقوط الأمطار من بعد منتصف الليل الأحد 4 ديسمبر الجاري أو في فجر يوم الاثنين 5 ديسمبر ومن المحتمل أن تكون امطارا خفيفة ويتوقع ان يستمر سقوطها حتى الأربعاء 7 ديسمبر وسوف يكون سقوط الامطار على شكل متقطع وعلى فترات متباعدة وبكمية قليلة وضئيلة (0.5) ملم وقد تصل في بعض المناطق إلى (3.5) ملم.

واستطرد الخبير الفلكي بقوله: هذا الطقس يكون نتيجة هبوب الرياح النفاثة التي اخذت تهب على منطقة شمال غرب شبه الجزيرة العربية وتحديدا فوق منطقة تبوك والمناطق المطلة على خليج العقبة. ومن المعروف أن الضغط الجوي المنخفض يتبع ويلاحق الرياح النفاثة ويتواجد المنخفض الجوي في المناطق التي تتمركز فيها الرياح النفاثة والتي يكون مكان تمركزها هو نفس مكان تمركز الضغط الجوي المنخفض ولذلك يعرف المخفض الجوي مع تواجد الرياح النفاثة.

ولفت المرزوق الى انه نظرا لهبوب الرياح النفاثة (Jet Stream) حاليا في شمال شبه الجزيرة فقد تمركز حاليا ضغط جوي شبه منخفض على سواحل الخليج العربي بقوة (1014) مليبار بينما يكون منخفضا أكثر قوة من ذلك ويكون بين (1010-1012) مليبار على السواحل الغربية والمطلة على البحر الأحمر وخليج العقبة وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط.

وزاد: هذا الضغط الجوي سوف يؤدي خلال الفترة القادمة الى تمدد المنخفض السوداني ومن ثم توغله إلى شبه الجزيرة العربية ومن المحتمل أن يكون فجر الاثنين 5 ديسمبر مما يؤدي إلى هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة (كوس مطلعي) بين خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون سرعتها بين (10-18) كم/ كما انه من المحتمل أن يؤدي هذا الامر إلى تكون غيوم متوسطة الارتفاع سوف تعطي فرصة جيدة لسقوط الامطار خلال الأيام الأربعة القادمة مع استمرار الجو الدافئ وبين الغائم والغائم جزئيا خلال هذه الفترة و من المتوقع ان تكون فيه درجة الحرارة بين (22-25) درجة مئوية خلال فترة النهار وبين (17-18) درجة مئوية. وهذا الطقس من المحتمل جدا أن يستمر حتى مساء السبت 10 الجاري.