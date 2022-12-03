علي إبراهيم

تتجه وزارة الداخلية إلى إنشاء مخفر نموذجي ومركز خدمة في الجهراء الصناعية.

وفي هذا الصدد، ستعيد الوزارة اليوم طرح المناقصة رقم 12/2017/2018 الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة مخفر شرطة نموذجي ومركز خدمة بمنطقة الجهراء الصناعية للإدارة العامة للإنشاءات والصيانة بالوزارة.

وستطالب الوزارة الشركات والمؤسسات المصنفة على الفئة الثالثة والرابعة أعمال مبان لدى الجهاز المركزي للمناقصات بمراجعة إدارة المناقصات بالإدارة العامة للشؤون المالية للوزارة، على أن يكون آخر موعد لتسليم المناقصات يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023.