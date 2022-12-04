يسعى الكثير من الموظفين نحو العمل الحر وتأسيس أعمالهم التجارية الخاصة وأن يكونوا أرباب عمل لأن ذلك يجعلهم يتمتعون بالكثير من الحرية، وقدر كبير من المرونة في تحديد ساعات العمل الملائمة لهم، وبالتالي تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية.

وعلى الرغم من مخاطر تأسيس عمل تجاري خاص إلا أنه يحمل معه الكثير من الفرص والآفاق الجديدة ولا سيما عند وضع خطة عمل مكتملة الأركان تعين على إدارة عملك بشكل سليم.

العمل الحر لدى شركات أخرى

يمكن إعداد قائمة بالشركات التي بمكن التواصل معها للعمل بشكل حر معها.

وهناك أمثلة كثيرة على الشركات التي ترغب في أن يكون لديها هذا النمط من العمل وعلى رأسها: شركات المبيعات عبر الجوار، وتطوير الأعمال، والموارد البشرية، وغيرها.



يمكن البدء في العمل معها من خلال تولي مشروعات صغيرة، ثم على الشخص تطوير نفسه ومهاراته.

التشارك مع أشخاص يعملون لحسابهم الخاص

يمكن أيضًا بناء علاقات مع أشخاص يعملون لحسابهم الخاص ولديهم الكثير من العملاء، ولكن ليس لديهم الوقت الكافي لتلبية احتياجات كل هؤلاء العملاء.

وربما يحدث ذلك مع خلال عرض المساعدة عليهم مقابل الحصول أجر محدد.

العمل بدوام جزئي

لا داعي لترك الوظيفة الحالية من أجل العمل الحر، فمن إحدى الخيارات التي ستساعد على ذلك، هو الاستمرار في الوظيفة الحالية مع نفس الشركة، ولكن ليس العمل بداوم كامل.

سيتيح لك ذلك فرصة التعاقد مع شركات أخرى على أيام عمل محددة في الشهر أو على أساس المشروع والنتائج المرجوة منه

سيوفر ذلك إمكانية رفض الاجتماعات على مستوى الفريق ومراجعات الأداء وتقييماته وعدم الحاجة إلى تسجيل الدخول والخروج في وقت معين.



الانضمام إلى مواقع العمل الحر

-يجب الانضمام إلى المواقع التي تشجع على العمل الحر وتساعد على التواصل مع العملاء المحتملين وبناء قاعدة بيانات خاصة.

ومن بين تلك المواقع: "آب ورك" و"فيفرر" وغيرها.

ستساعدك أيضاً مثل تلك المواقع على إنشاء سيرة ذاتية وإدراج مهاراتك لجذب العملاء الجدد.

وأثبتت تلك المواقع فاعّليتها في مجالات مثل: الكتابة والتصميم.