أعلنت وزارة النقل الفرنسية خفض رسوم الطرق السريعة للأشخاص الذين يتنقلون عليها بشكل متكرر، فضلا عن سائقي السيارات الكهربائية، في رد من جانبها لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد.

وقالت الحكومة الفرنسية، إن هذه الخطوة ستخفف الضغط المالي على الأشخاص الذين يعتمدون على السيارات في رحلاتهم اليومية مع تشجيع التحول إلى مركبات أكثر صداقة للبيئة.

ويتم تشغيل الطرق السريعة الفرنسية من قبل الشركات الخاصة، ولكن يتم تحديد الرسوم بالتنسيق مع الحكومة.

وسيظل التخفيض المقرر على أسعار الوقود في فرنسا بقيمة 10ر0 يورو (11ر0 دولار) لكل لتر، ساري المفعول حتى نهاية العام الجاري. وابتداء من كانون الثاني /يناير، ستقدم فرنسا منحا للأشخاص الذين يعتمدون على السيارة للوصول إلى مقر العمل.

وقالت الحكومة الفرنسية إن تلك المنح سيتم التقدم للحصول عليها عبر الإنترنت، بشكل سلس.