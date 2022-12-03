تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية - النسخة ال21 من المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات"، يومي 19 و 20 ديسمبر الجاري بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارات الصحة بالدول العربية.

ويتناول مؤتمر هذا العام تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية في القطاع الصحي، وتأتي أهمية المؤتمر، من التحديات التي تواجه تمويل النظم الصحية حاليا، والتي تتمثل في محدودية الاستثمار في القطاع الصحي العربي والإفريقي وضعف كفاءته، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في التقنيات الطبية، فضلا عن تزايد احتياجات المتلقين للخدمات الصحية.

ويناقش المؤتمر أبرز وسائل تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحي بما يضمن الوصول للتغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي، كما يستعرض المؤتمر مجموعة من التجارب الدولية في هذا المجال.

يشارك ويحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات ذات الاختصاص من دول مختلفة.