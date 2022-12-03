وسعت الهند نطاق استخدام عملتها الرقمية على سبيل التجربة في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي الهندي إلى القضاء على العملات الرقمية المشفرة الخاصة التي يراها تهديدا للاستقرار المالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن 4 بنوك قدمت لعملائها وتجارها الروبية الرقمية من خلال محافظ على هواتفهم الذكية.

وطلبت البنوك من بنك الاحتياط (المركزي) الهندي الحصول على حوالي 20 مليون روبية رقمية (246260 دولار). ووزعت البنوك بعد ذلك هذه الأموال على المحافظ الرقمية للعملاء المختارين. ويمكن أن يزيد البنك المركزي كمية الروبيات الرقمية المطروحة للتداول خلال الأيام المقبلة.

وبث البنك المركزي الهندي فيديو ترويجي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يقول فيه "للمضي قدما، يعمل بنك الاحتياط الهندي من أجل الوصول إلى روبية رقمية قابلة للاستخدام مع أنظمة الدفع الأخرى... اعتقاد بنك الاحتياط الهندي هو أن استخدام الروبية الرقمية سيعزز الاقتصاد الرقمي للهند"، مع تحسين الشمول المالي.

ومن المنتظر انضمام 4 بنوك أخرى إلى بنوك ستيت بنك أوف إنديا وآي.سي.آي.سي.آي بنك وييس بنك وآي.دي.إف.سي فرست بنك في تداول الروبية الرقمية خارج المدن الكبرى الهندية الأربع على سبيل التجربة، مع توفير مبالغ أكبر من العملة الرقمية.