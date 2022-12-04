لعل ما أدلى به نجم المنتخب الإنجليزي السابق غاري لينيكر يعكس تماما ما اختبره مشجعو الكرة من إثارة وتشويق خلال دور المجموعات من مونديال قطر والذي أسدل الستار عليه أمس الأول بخسارة تاريخية، هي الأولى للبرازيل أمام منتخب أفريقي.

كان ختام ما اعتبره هداف مونديال 1986 «أروع» دور مجموعات في التاريخ، مليئا بإثارة أطاحت بمنتخبات كبرى وحملت أخرى خارج الحسابات إلى ثمن النهائي، مثل المغرب واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسنغال.

وبعد الخسارة الهامشية التاريخية للبرازيل على يد الكاميرون 0-1 وتأهل سويسرا على حساب صربيا بفوز صعب 3-2، تحسر لينيكر «كما هي الأمور حاليا، لن يتكرر ما حصل في كأس العالم المقبلة التي ستشهد 16 مجموعة من 3 منتخبات»، وفيما يلي أبرز ما حدث بدور المجموعات:



المجموعة الأولى.. السنغال تكسر جمود الإكوادور



عندما سحبت القرعة، لف الغموض مجموعة قطر المضيفة بسبب عدم القدرة على تقدير مستوى رجال المدرب الإسباني فيليكس سانشيز أمام الإكوادور أو السنغال، بما أن المنتخب الآخر في المجموعة كان العملاق الهولندي، لكن ودع «العنابي» باكرا وبات ثاني مضيف يقصى من الدور الأول بعد جنوب افريقيا 2010، لكن بطاقتي التأهل لم تحسما حتى الجولة الختامية بفوز هولندا على قطر 2-0 والسنغال على الإكوادور 2-1.

وبدت الاكوادور في طريقها لتحقيق تعادل يؤهلها رفقة هولندا، لكن كوليبالي جعل من هدفه الأول على الإطلاق بقميص أبطال أفريقيا قبل ثلث ساعة من النهاية مفتاح عبورهم لثمن النهائي لأول مرة منذ عام 2002.



المجموعة الثانية.. أميركا تخطف إيران



وفي المجموعة الثانية، ارتقت إنجلترا إلى مستوى التوقعات منذ اكتساحها إيران 6-2 افتتاحا، وبعد نجاح ايران في إسقاط ويلز بهدفين في الثواني القاتلة، خطفت أميركا التي كانت برصيد نقطتين البطاقة الثانية من إيران صاحبة الـ 3 نقاط بالفوز عليها 1-0 بمباراة هادئة رغم صخبها «السياسي».



المجموعة الثالثة.. پولندا تتأهل بفارق هدف



كان الختام «هيتشكوكيا» في المجموعة الثالثة، حيث حسمت الأرجنتين تأهلها والصدارة بفوزها في الجولة الأخيرة 2-0 على پولندا التي رافقتها رغم الهزيمة، فيما ودعت المكسيك والسعودية بعد فوز الأولى 2-1 حيث حبست الأنفاس في الدقائق الأخيرة، لاسيما في مباراة الأرجنتين وپولندا التي انتهت قبل مباراة المكسيك والسعودية، ما جعل ليفاندوفسكي ورفاقه ينتظرون حتى نهاية مباراة ملعب لوسيل للاحتفال أيضا بتأهلهم بفارق هدف واحد عن المكسيك التي كانت متقدمة 2-0 قبل أن تهتز شباكها في الوقت بدل الضائع بهدف تقليص الفارق.



المجموعة الرابعة.. خيبة أمل تونسية



في المجموعة الرابعة، كان الختام تاريخيا بالنسبة لتونس، إذ أسقطت فرنسا بطلة العالم التي كانت ضامنة تأهلها، إلا أن فرحة «نسور قرطاج» لم تكتمل لأن أستراليا خطفت البطاقة بفوزها على الدنمارك 1-0 في واحدة من مفاجآت البطولة، وتحسر صاحب الهدف التونسي وهبي الخزري قائلا: «كمنافسين أردنا التأهل... خائبون لأنه كان يجب أن نحقق ما هو افضل في أول مباراتين».



المجموعة الخامسة.. كابوس ألماني بسيف ياباني



في المجموعة الخامسة، عاشت ألمانيا السيناريو الكارثي لنسخة 2018 وخرجت من الدور الأول رغم فوزها على كوستاريكا 4-2 في الجولة الأخيرة، وذلك لأن الجارة إسبانيا خيبت آمالها بسقوط لم يكن في الحسبان أمام اليابان 1-2، وما لم يحسب له الإسبان حسابا هو أنهم كانوا بدورهم خارج النهائيات لمدة 3 دقائق بعد تقدم كوستاريكا على ألمانيا في سيناريو كان سيصيب مدرب «لا روخا» بـ «أزمة قلبية» لو علم بها، لكنه كان مركزا على المواجهة مع اليابان التي نجحت بفوزها على بطلي عالم سابقين في اقتناص الصدارة.



المجموعة السادسة.. وفعلها المغرب



فعلها المغرب في مجموعة سادسة صبت فيها الترشيحات لصالح بلجيكا وكرواتيا وصيفة مونديال 2018 وصاحبة المركز الثالث تواليا، ولكن رجال المدرب وليد الركراكي صدموا بلجيكا 2-0، قبل أن يحسموا التأهل الأول إلى ثمن النهائي منذ 1986 والصدارة بالفوز على كندا 2-1 في الجولة الختامية، بينما ذهبت البطاقة الثانية لكرواتيا التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الخروج، لكن روميلو لوكاكو أهدر فرصتين ذهبيتين في الوقت بدل الضائع.



المجموعة السابعة.. فوز كاميروني تاريخي ولكن



بهدف في الوقت بدل الضائع وبطاقة حمراء نتيجة نيله إنذارا ثانيا بعد خلعه قميصه احتفالا، ألحق فنسنت أبوبكر هزيمة تاريخية بالبرازيل هي الأولى في النهائيات أمام منتخب افريقي، لكن ذلك لم يكن كافيا لقيادة بلاده إلى ثمن النهائي، إذ ذهبت البطاقة الثانية لصالح سويسرا بعد حسمها «المعركة» مع صربيا 3-2 في لقاء كانت قريبة فيه من إزاحة «السيليساو» عن الصدارة أيضا.



المجموعة الثامنة.. دموع سواريز وغضب كافاني



بدموع لويس سواريز وغضب إدينسون كافاني الذي حطم منصة «VAR» بعد اللقاء، وقف هدف وحيد بين الأوروغواي وبطاقة التأهل بعدما فازت على غانا 2-0 من دون أن يكون ذلك كافيا نتيجة المفاجأة التي حققتها كوريا الجنوبية على حساب برتغال كريستيانو رونالدو بتحويلها تخلفها 0-1 الى فوز 2-1 في الوقت بدل الضائع.

وقد انتهت مباراة كوريا والبرتغال المتأهلة قبل اللقاء الثاني، ما اضطر هيونغ-مين سون ورفاقه الى الانتظار قبل أن يفجروا فرحتهم بعد إطلاق الحكم صافرة النهائي في ملعب الجنوب.



الكبار لإثبات تفوقهم بعد صدمات الدور الأول



شهد الدور الأول من مونديال قطر بالفعل صدمات كبيرة عدة، ولكن مع الانتقال إلى مرحلة خروج المغلوب فإن المنتخبات الكبيرة على غرار البرازيل وفرنسا والأرجنتين لديها الكثير لإثباته، علما ان هذه البطولة هي الأولى منذ نسخة 2010 في جنوب أفريقيا التي تشهد تمثيلا لمنتخبات من آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية في دور الـ 16.



تبقى البرازيل المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس العالم للمرة السادسة وإنهاء 16 عاما من الهيمنة الأوروبية على الساحة العالمية، ولكن يحتاج فريق المدرب تيتي بالتأكيد إلى عودة نيمار من إصابة في الكاحل تعرض لها في الفوز الافتتاحي على صربيا، لكنه رغم ذلك يمتلك مجموعة رائعة من المواهب الهجومية التي يمكن أن تحل بدلا من اللاعب الأغلى في العالم.



وعادة ما يكون «السيليساو» صلبا دفاعيا، لكنه رغم ذلك، ومع 9 تغييرات في التشكيلة الأساسية، خسر مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الكاميرون للمرة الأولى أمام منتخب أفريقي.



هذا، ولاتزال المواجهة الحلم مع الأرجنتين في نصف النهائي ممكنة، مع تعافي ليونيل ميسي ورفاقه من خسارتهم المفاجئة افتتاحا أمام السعودية، بالفوز على المكسيك وپولندا 2-0.



وفي حال تجاوز «ألبيسيليستي» أستراليا، فقد يجد نفسه بمواجهة هولندا في ربع النهائي، رغم أنه يجب على الهولنديين أولا التغلب على منتخب أميركي صعب.



والجانب الآخر من المسار يميل أوروبيا، رغم إقصاء ألمانيا وبلجيكا، ذلك أن فرنسا حاملة اللقب هي المنتخب الذي يجب التغلب عليه خصوصا مع امتلاكه كيليان مبابي، أحد أكثر اللاعبين إثارة في البطولة.



وقد تألق رجال ديدييه ديشان في مجموعتهم، حتى مع التشكيلة الرديفة التي خسر بها في الدولة الثالثة أمام تونس عندما أراد إراحة اللاعبين.

ولكن التاريخ ليس إلى جانب منتخب فرنسي يتطلع إلى أن يصبح أول فريق منذ العام 1962 يدافع بنجاح عن لقبه، خصوصا أنه في طريقه إلى تصادم محتمل مع إنجلترا في ربع النهائي التي تزداد ثقتها تدريجيا علما انها بلغت نصف نهائي مونديال 2018 في روسيا وحلت وصيفا في كأس أوروبا، بهدوء.



وتبدو إسبانيا، صاحبة الصدارة في دور المجموعات مع إنجلترا برصيد 9 أهداف، في مسار المواجهات نفسه أيضا.



وتعكس تركيبة المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي على الأقل الطبيعة العالمية لكرة القدم.



فاليابان التي لم تذهب إلى أبعد من الأدوار الإقصائية الأولى، أذهلت ألمانيا وإسبانيا ولديها مواجهة قوية مع كرواتيا وصيفة مونديال 2018، كما تأهلت كوريا الجنوبية أيضا بعد فوزها في اللحظات الأخيرة على البرتغال، لتتمثل آسيا للمرة الأولى في تاريخها بـ 3 منتخبات.