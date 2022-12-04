ياسر العيلة









منذ انطلاق مباريات مونديال كأس العالم 2022 التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة ولا صوت يعلو هذه الأيام فوق صوت الساحرة المستديرة، حيث اتجهت كل الأنظار إليها ولا تبتعد المنافسات الفنية عن المنافسة في المونديال، فلكل نجم من نجوم الفن فريق مفضل يشجعه في البطولة، حيث شغل كأس العالم كثيرا من وقتهم رغم اقتراب الموسم الرمضاني وانشغالهم بتصوير مشاهدهم في الأعمال التي يشاركون فيها.



وقد تصدرت الفرق العربية وتحديدا السعودية اهتمام النجوم، تليها البرازيل والأرجنتين والبرتغال.



«الأنباء» أعدت تقريرا عن الفرق التي يشجعها النجوم وجاء على النحو التالي:



النجمة القديرة هدى حسين أكدت أنها وبالرغم من انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد «عودة خالتي» الذي سيعرض الشهر المقبل عبر شاشة mbc ومنصة شاهد، إلا انها حريصة على تشجيع كل الفرق العربية المشاركة في المونديال، وقد تأثرت كثيرا بخروج المنتخب السعودي رغم الأداء الجيد الذي ظهر به.



النجم طارق العلي قال إنه من عشاق نجوم السامبا البرازيل فهو فريقه المفضل دائما.



أما الكاتبة المتميزة هبة مشاري حمادة، فقالت إنها لا تتابع مباريات كرة القدم، ولكنها تتابع مونديال قطر من أجل المنتخب السعودي.



أما الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي فكشف عن أنه يشجع في المقام الأول المنتخب السعودي ومن بعده منتخب البرازيل، وقال انه لولا الحظ لذهب الأخضر السعودي في البطولة أكثر من ذلك ولكن العزاء انه قدم أداء طيبا وخصوصا أمام منتخب الأرجنتين.



المخرج أحمد الدوغجي أكد ان البرازيل هو فريقه المفضل الذي يحرص على تشجيعه في جميع البطولات.



وقال الفنان أحمد العونان إنه يشجع المنتخب السعودي، وكان يتمنى له الوصول للمراحل النهائية من البطولة، وكذلك المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال بشكل عام.



بدوره، قال الفنان خالد المظفر إنه ومنذ انطلاق البطولة يشجع المنتخب السعودي الذي يراه فريقا بمواصفات عالمية وقد تخلى عنه الحظ ولولا ذلك لرأيناه في الأدوار اللاحقة.



أما الفنان عبدالعزيز النصار المعروف عنه عشقه للمنتخب الإيطالي فقال: بما ان فريقي المفضل لا يشارك في البطولة فأنا أشجع البرازيل.



من جانبه، أكد الفنان خالد العجيرب انه عاشق لنجوم التانغو منتخب الأرجنتين خاصة ان الفريق يضم نجمه المفضل ليونيل ميسي.



وقالت المطربة اللبنانية إليسا إنها تشجع منتخب البرتغال الذي تعتبره فريقها المفضل، وان كريستيانو رونالدو هو نجمها المفضل، وتتمنى أن يختم مشواره الكروي بالحصول على البطولة.



وأكد المطرب بدر الشعيبي أنه يشجع بالتأكيد منتخب بلاده الأخضر السعودي، وكان يتمنى له الوصول للمراحل النهائية للبطولة، ولم يخف الشعيبي عشقه للمنتخب البرازيلي فريقه المفضل بعد المنتخب السعودي.



وقالت الفنانة فرح الصراف إنها كانت تشجع كل المنتخبات العربية التي شاركت في المونديال لأنها تمثلنا كلنا كعرب. واختتمت كلامها بأن فريقها المفضل هو الوطن العربي.