

ناصر العنزي



الكوريون «ربعنا» نعرفهم ويعرفوننا، فزنا عليهم وفازوا علينا، ولنا معهم حكايات طويلة من التنافس في القارة الآسيوية، ومازالت المباراة النهائية لكأس أمم آسيا 1980حاضرة ومتوقدة في الذهن، والتي جمعت «الأزرق» وكوريا الجنوبية على ستاد صباح السالم وانتهت لمصلحة منتخبنا بثلاثية، ردا على خسارته بنفس النتيجة من خصمه في دور المجموعات.

والكوريون يتميزون بالنظام والدقة الشديدة في حياتهم، وانعكس ذلك على ثقافة لاعبيها داخل الملعب فنراهم منظمين في أخذ أماكنهم، فضلا عن الدقة العالية في التمرير، فالكرة تخرج من أقدامهم بالقلم والمسطرة.



وينفرد الكوريون عن بقية منافسيهم في المجموعة الثامنة بالسرعة والخفة وكأنهم عداؤون في مضمار ألعاب القوى، ونجحوا في قلب التوقعات رأسا على عقب بعد الفوز المثير على البرتغال 2-1 في واحدة من أفضل المباريات الكورية، وتألق القائد الفذ سون هيونغ بعد ما انطلق بالكرة كالريشة لمسافة 100 متر تاركا خصومه خلفه وعندما وجد نفسه في ضيق مرر الكرة بدهاء بين قدمي المدافع إلى زميله هوانغ تشان مسجلا هدف الفوز ومؤهلا فريقه لملاقاة البرازيل في دور الـ16 في مواجهة حياة أو موت.



ومثلها اليابان خطت خطوات عملاقة وتصدرت مجموعتها بجدارة قبل أن تتأهل لملاقاة كرواتيا في الدور المقبل وهي قادرة على تخطيها، فالمدرب والعناصر الذين هزموا ألمانيا ثم إسبانيا قادرون على هزيمة الكروات حيث اتسعت المنافسة في هذه البطولة للجميع ولم تعد مقصورة على الأسماء المرشحة دائما للقب، ومن الجائز أن يخطف الكأس منتخب جديد بعدما شاهدنا تقلب النتائج وخسارة الكبار وآخرها هزيمة البرازيل من الكاميرون بهدف، هذه نسخة مجنونة في كأس العالم، فمن شاهد كرة اليابان في مباراة اسبانيا يؤكد أنها تعدت الخط ولكن تقنية الحكم المساعد والتكنولوجيا أعادت الحق إلى أصحابه.



٭ البرازيليون استخفوا بخصمهم الكاميروني فردوا عليهم بفوز ماحق جعلهم ومدربهم تيتي يتوارون خجلا من أنفسهم ويخرجون سريعا من ملعب المباراة كأنهم خارجون من السجن، صحيح ان نتيجة المباراة لم تزحزح السامبا عن صدارتهم للمجموعة لكنهم فقدوا فرصة تحقيق العلامة الكاملة، وهو الشيء الذي لم يحققه أي منتخب في هذه البطولة، والغريب أن مدرب البرازيل زج بتشكيلة احتياطي كاملة من حارسها ايدرسون إلى مهاجمها خيسوس كأنهم سيواجهون فريقا صغيرا، الأمر الذي استفز الأسود الكاميرونية ولعبوا مباراة «تقطيع لحم» ومنعوا خصمهم من تهديد مرماهم ثم خطف فينسنت أبوبكر هدف الفوز في وقت قاتل أوقف البرازيل كلها على قدم واحدة!



٭ أسوأ المدربين من وجهة نظرنا هو الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الذي يضم أفضل جيل للبلجيك وفوت على فريقه فرصة التأهل للدور 16 بعدما لعب في تشكيلته «فوق تحت» وخسر من المغرب وتعادل مع كرواتيا، والغريب أنه أصر على مشاركة ايدين هازارد الغائب تماما عن حساسية وجو المواجهات، وقد يقول قائل وماذا عن لوكاكا البديل الذي أهدر جملة فرص أمام كرواتيا؟ ونقول نعم يتحمل المسؤولية ايضا لكنه في نظرنا كان يشعر بالغبن والقهر وهو على دكة الاحتياطي طوال البطولة وغيره يلعب أساسيا وليس أفضل منه حالا.



٭ «تجهزوا عدل» اليوم واضبطوا قهوتكم على مزاجكم وتابعوا ماذا سيفعل الفرنسيون والانجليز أمام پولندا والسنغال، فهل تشهد واحدة من المواجهتين خروج أحدهما من البطولة، فرنسا تذوقت طعم الخسارة من تونس لكنها مازالت مرشحة لإحراز اللقب عطفا على وفرة نجومه الاساسيين والاحتياطي، والإنجليز كعادتهم صوتهم عال في دور المجموعات وعندما تضيق المنافسة وتصطك الأسنان مع بعضها يخسرون.