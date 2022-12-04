جائزة أفضل حارس ستذهب إلى أليسون بيكر.. ومبابي الأقرب لـ «الهداف»

أستبعد وجود «حصان أسود» في هذه النسخة



يحيى حميدان





في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم. «الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، مدافع نادي السالمية والمنتخب الوطني سابقا علي عبدالرضا، واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:

منتخب تتوقع أن يكون مفاجأة البطولة في المستوى والنتائج؟

٭ منتخب المغرب الذي حقق نتائج لافتة حتى الآن.

الأقرب لبلوغ المربع الذهبي؟

٭ أتوقع أن يصل كل من البرازيل والارجنتين وإسبانيا وفرنسا إلى الدور نصف النهائي، وهي الأفضل من وجهة نظري.

من تتوقع ان يتوج بطلا لمونديال 2022؟

٭ أرشح البرازيل، هذا المنتخب يبدو متكاملا هذا العام.

منتخب تشجعه؟ وآخر تتمنى أن يظهر بمستوى مشرف؟

٭ أميل إلى تشجيع البرازيل، وكنت أتمنى أن يظهر منتخب السعودية بمستوى أفضل خصوصا بعد المباراة الأولى أمام الأرجنتين والتي قدم فيها مردودا جيدا وتمكن من الفوز على أحد أعرق المنتخبات في العالم والذي يدخل ضمن الترشيحات لحصد لقب البطولة.

من تتوقع ان يكون الحصان الأسود للمونديال؟

٭ أستبعد وجود حصان أسود في هذه النسخة، إذ إن المنتخبات المرشحة هي التي ستصل الى الأدوار المتقدمة.من سيكون نجم المونديال؟

٭ نيمار بلا شك.

]من برأيك سيكون أفضل لاعب واعد؟

٭ أرشح 3 لاعبين، وهم: الإسباني بيدري غونزاليس، والإنجليزي جود بيلينغهام، والفرنسي أوريليان تشاوميني.

جائزة أفضل حارس لمن ستذهب؟

٭ حارس البرازيل أليسون الأقرب لهذه الجائزة.

من سيحرز لقب الهداف؟

٭ مبابي هو الأبرز للحصول على لقب الهداف.

هل تعتقد أن النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سيظهران بمستوى مميز؟

٭ لا أعتقد ذلك بسبب تقدمهما في العمر، ولكن ربما يسعفهما الحظ ويبرزان كعادتهما في المناسبات الكبيرة.

لاعب ومنتخب افتقدته البطولة؟

٭ أنا والجميع نفتقد وجود منتخب ايطاليا، حيث كان سيمنح البطولة زخما أكبر.

المنتخبات العربية، قطر والسعودية وتونس ما تقييمك لأدائها في البطولة؟

٭ المنتخبات العربية كانت ضمن مجموعات صعبة لكن على الرغم من ذلك فقد قدمت أداء جيدا إلا انه لم يكن على نسق واحد لأنها لا تتمتع بمقدار وافر من الخبرة مثل المنتخبات الأوروبية.

كيف تنظر الى تنظيم قطر لنسخة مونديال 2022؟

٭ أرى أنها أفضل نسخة بوجهة نظري من جميع النواحي، سواء التنظيم أو الحضور الجماهيري أو الملاعب أو التسهيلات المتاحة للجميع.