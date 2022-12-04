twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الغنّام والعُثمان الأحد 2022/12/4 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2181 A+ A- استمع الشيخ فيصل السعود يقدم التهانيالمعرس محمد أحمد محمد الغنامأحمد السعدون يقدم التهاني(محمد هاشم)سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ محمد الخالد وعلي الطريري يباركونالشيخ د.إبراهيم الدعيج والشيخ عبدالله إبراهيم الدعيج يهنئانمحمد المطير مباركاالشيخ مبارك فيصل السعود وسفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود وسفير الإمارات د.مطر النيادي يباركونالشيخ سالم العبدالله وجمال الذياب يباركانالشيخ علي الجابر وسفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سعد بن سلطان وسفير الإمارات د.مطر النياديالشيخ د.باسل الصباح وأنس الصالح وسفير مملكة البحرين صلاح المالكي يهنئونالشيخ عبدالله سالم العلي والشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد يباركانالشيخ سلمان الحمود ويوسف أحمد الغنام خلال الحفلضرار الغانم وصالح الفضالة يباركانالشيخ محمد اليوسف مهنئاخالد الجارالله مهنئاالمعرس يتوسط العم عبدالعزيز أحمد الغنام ووالده أحمد محمد الغنام وصقر الغانم وعبدالله العثمانسفير سلطنة عمان د.صالح بن عامر الخروصي وبدر البدر يباركانسفير دولة قطر علي بن عبدالله آل محمود مهنئا احتفل عبدالعزيز أحــمــد الــغنام وإخوانه بزفاف ابنهم محمد أحمد محمد الغنام على كريمة غانم عبدالله العثمان بحضور جمع من الشيوخ والشخصيـــــــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.