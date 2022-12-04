احتفل عبدالعزيز أحــمــد الــغنام وإخوانه بزفاف ابنهم محمد أحمد محمد الغنام على كريمة غانم عبدالله العثمان بحضور جمع من الشيوخ والشخصيـــــــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.