علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن تكلفة تقديم الخدمات المالية والإدارية في مجال دعم ومتابعة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاعات التجارية والخدمية والصناعية والحرفية والزراعية لصالح الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصل إلى نحو 10.68 ملايين دينار، وتتم عبر 3 شركات متخصصة.



وتفصيليا، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية الممارسة الخاصة بتقديم الخدمات المالية والإدارية في مجال دعم ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 3 شركات، إذ ترسى الحزمة الأولى الخاصة بالقطاع التجاري على شركة آرنست آند يونغ للاستشارات بـ 3.83 ملايين دينار.



ووافق على ترسية الحزمة الثانية الخاصة بالقطاع الخدمي على شركة «هولستك ديفلوبمنت» بتكلفة تصل إلى 3.53 ملايين دينار، أما الحزمة الثالثة الخاصة بالقطاعات الصناعية والحرفية والزراعية فتمت ترسيتها على شركة بنش للاستشارات بتكلفة 3.31 ملايين دينار.



وفي سياق متصل، وافق «المناقصات» على طلب التمديد الثامن لعقد الخدمات الاستشارية للتدقيق ومتابعة حسابات المبادرين لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم حتى 3 يونيو 2023 مع شركة كي بي ام جي للاستشارات بمبلغ 1.44 مليون دينار لحين الانتهاء من إجراءات طرح الممارسة الجديدة.