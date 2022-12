احتفل مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، في عرض فريد من نوعه بمجموعة حصرية من سيارات بورشه المصممة حسب الطلب والتي تم تخصيصها في قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب Exclusive Manufaktur، وذلك بحضور نخبة من عشاق السيارات والضيوف في معرض بورشه الكويت، حيث أمضى الحضور ليلة استثنائية اكتشفوا خلالها العديد من الخيارات الخاصة التي يقدمها برنامج بورشه للتصنيع حسب الطلب.



وقد شهدت الأمسية عرض ثلاثة إصدارات حصرية من طرازات بورشه المميزة مكان، وكيان بلاتينوم، وقد تم تخصيص السيارات بألوان مميزة جذبت أنظار الحضور بدقة وأناقة تصميمها كاللون الأوراتيوم الأخضر واللون الأحمر الأرينا الميتاليك لطرازت مكان واللون الأبيض الميتاليك لسيارة الكيان بلاتينيوم.



وبهذه المناسبة، أكد هاني مرعي، المدير العام لمركز بورشه الكويت، على الجودة والدقة التي يتميز بها قسم بورشه للتصنيع، قائلا: «في بورشه، أولويتنا الأولى هي تلبية رغبات العملاء من خلال ابتكار سيارات خاصة ذات خيارات تخصيص حصرية واستثنائية».

ثم تابع «وللقيام بذلك، نعتمد على قوة الانسجام بين العمل اليدوي والحرفية الشديدة التي يتمتع بها موظفو بورشه المدربين تدريبا عاليا مع التقنيات وحلول تكنولوجية متطورة بالإضافة إلى جودة الخدمات لتصنيع سيارات فريدة من نوعها».



كما تم تصميم السيارات الثلاث بسمات بورشه للتصنيع حسب الطلب، وهي السمات الأساسية الراسخة في تاريخ بورشه لأكثر من ثلاثة عقود كي يحصل العملاء على العديد من خيارات التخصيص التي لا حصر لها لإبراز خصوصيتهم باستخدام خيارات Paint to Sample وPaint to Sample Plus الجديدة، ما يوسع نطاق الألوان الخارجية لجميع الطرازات بأكثر من 160 لونا.



كما أشار مرعي إلى خيارات تخصيص الألوان التي لا تعد ولا تحصى قائلا: بورشه معروفة بألوان الطلاءات غير العادية وبالأخص مع خيارات Paint to Sample، التي تمكن للعملاء تسليم عينة من اللون الذي يرغبون فيه إلى مركز بورشه - أي شيء يمكن تصوره، من القميص أو الوشاح المفضل إلى لون طلاء الأظافر وغير ذلك.



ولضمان تلبية طلبات العملاء، أنشأت بورشه أيضا برنامج شركاء إكسكلوسيف مانوفكتور في عام 2007 في ميامي، فلوريدا، مع فريق متخصص من ممثلي بورشه لتقديم للعملاء والمشترين المحتملين تجربة شراء فريدة من نوعها تماما في جميع وكلاء بورشه حول العالم.

بعد ذلك بعامين، كان مركز بورشه الكويت من بين الوكلاء الأوائل في المنطقة الذين تم الإعلان عنهم كشريك رسمي وحصري لبرنامج شركاء إكسكلوسيف مانوفكتور مع خبراء ووكلاء مدربين خصيصا على أعلى مستوى ممكن من الكفاءة في مجال التخصيص.



وبعد اختيار اللون المحدد، يبتكر خبراء بورشه صبغة الطلاء ثم يطورونها بالتدرج على أساس مكونات الطلاء المتوافرة ومن ثم، وخلال عدة جولات، يتم تطوير الظل بشكل أكبر بحيث يتوافق أيضا مع العينة المأخوذة تحت مصادر أضواء مختلفة، مثل ضوء النهار أو الضوء الاصطناعي. بعد ذلك، يتم اختبار جودة اللون في ظل ظروف الإنتاج على هيكل السيارة الخارجي والأجزاء الإضافية.

قبل طلاء سيارة العميل الفعلي، يتم تطبيق اللون على مجسم صغير لاختبار سماكة الطبقة المحددة بشكل صحيح من أجل طلاء ثابت وقابل للتكرار وخالي من الأخطاء.



وسواء كان الأمر يتعلق بتفاصيل الهيكل الخارجي أوالمقصورة الداخلية أو التطريزات المعقدة، يقدم فريق بورشه المتخصص مجموعة من الخدمات الاستشارية، ليساعد العملاء في رحلتهم أثناء اختيارهم وتخصيصهم لكل جانب من جوانب سيارتهم لتكون سيارة بورشه الحصرية الخاصة بهم لا مثيل لها.