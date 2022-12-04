محمد الجلاهمة



عن أمر التحقيق احتجز يوم أمس عسكريان شقيقان في نظارة مخفر الفيحاء على خلفية قضية حملت مسمى اهانة موظف اثناء العمل.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني لـ«الأنباء» إن ضابطا برتبة مقدم وآخر برتبة ملازم ووكيل ضابط ذكروا أنهم وفيما يتواجدون في المخفر فوجئوا بالمتهم الاول، ويعمل في المباحث، يتهجم على الملازم ويتلفظ عليه «والله لا اعلمك»، فتم ابعاده من قبل رئيس المخفر ووكيل الضابط، وقام برمي الهاتف على الملازم أثناء محاولة إبعاده.

واضاف المصدر: بعد حوالي نصف ساعة واثناء تسجيل المحضر حضر شقيق المتهم ويعمل عسكريا في شؤون القوة، وقام بالتهجم على الملازم، ومحاولة إخراج شقيقه من المخفر، فقام رئيس المخفر وضباط الزام بالتحفظ عليه.