علي إبراهيم



تتجه وحدة تنظيم التأمين إلى تطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي، الذي يتم خلاله تسجيل التعاملات المالية عند حدوثها بغض النظر عن السداد أو التحصيل النقدي الخاص بالعملية، إذ يعتبر أساس الاستحقاق الأكثر قبولا محاسبيا في الاعتراف بالإيرادات او المصروفات لأنه يعكس المركز المالي الصحيح، وكذلك صافي الأرباح او الخسائر الناتج عن الاعتراف بالإيرادات والمصروفات المتعلقة بها في نفس الفترة المالية التي تأثرت بهما.



وفي هذا الصدد، ستطرح «تنظيم التأمين» ممارسة بشأن الخدمات الاستشارية لمشروع التحول إلى بمبدأ الاستحقاق المحاسبي.