فاز رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للرماية م.دعيج العتيبي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية.



وقال في تصريح إن هذا الفوز جاء خلال الانتخابات التي أقيمت الأسبوع الجاري على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية بمدينة شرم الشيخ المصرية.



وأهدى العتيبي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرماية وجميع رماة الكويت هذا الفوز والإنجازات التي تحققها الرماية الكويتية لمقام سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وللشعب الكويتي.



كما أعرب عن الشكر لجميع الدول العربية والإسلامية والآسيوية وكل الأصدقاء في أوروبا وأميركا الجنوبية على الدعم الذي قدموه وثقتهم في الكويت للفوز بعضوية الاتحاد الدولي للرماية.



ودعا أبطال العالم إلى المشاركة في بطولة سمو الأمير الدولية للرماية التي ستقام في الكويت في فبراير 2023 بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وأعرب العتيبي عن سعادته بتفوق رياضة الرماية الكويتية على الصعيد العالمي وفوز الرامي طلال الطرقي الرشيدي بالميدالية البرونزية بمنافسات كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية أبطال العالم (بطولة النخبة لأفضل 12 راميا) وتصنيفه ثالث أفضل رام بالعالم في رماية التراب (الحفرة).