أصدرت هيئة أسواق المال العدد العاشر من مجلتها التوعوية الإلكترونية، والتي تم إطلاقها في 1 ديسمبر الجاري، حيث حملت افتتاحية المجلة عنوان «جردة حساب موجزة»، لتتناول أبرز مبادرات الهيئة خلال العام الأخير.



وقد عرض رئيس مجلس مفوضي الهيئة د.أحمد الملحم خلال الافتتاحية إيجازا لأبرز مبادرات الهيئة، والتي حمل معظمها بعدا إستراتيجيا تنمويا يتناول الواقع الاجتماعي، لا الاستثماري والاقتصادي فقط، كما يؤسس لتوجهات مستقبلية تشكل أسس إستراتيجية الهيئة القادمة للسنوات (2027/2023).



وأشار الملحم في افتتاحية العدد إلى حرص الهيئة الدائم للوصول إلى أعلى درجات الامتثال مع المعايير المعتمدة في شتى مجالات عملها، بما فيها تلك المتصلة ببيئة أعمالها الداخلية، منوها إلى تحقيق الهيئة امتثالا بنسبة 98% مع معايير الأيسكو، والتزاما بنسبة تامة 100% بمعايير تصنيف البيانات.



كما حصلت «أسواق المال» على المرتبة الأولى في حوكمة الهيئات ذات الميزانية المستقلة، وصولا لاستصدار رقم إيداع دولي لمجلتها الإلكترونية في إجراء يحقق التوافق مع المعايير المطبقة من ناحية، ويساعد على ضمان الحقوق الفكرية والفنية، ويمنحها مقومات استمرار التطور وسعة الانتشار من ناحية ثانية.



وبالعودة إلى الإصدار الأخير من المجلة التوعوية، فقد تنوعت موضوعات زوايا الإصدار الأخرى كما الإصدارات السابقة بين قضايا توعوية استثمارية وقانونية، وأخرى خاصة بتغطية أخبار الهيئة وفعالياتها خلال فترة الإصدار الممتدة بين شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الحالي.



زاوية «عبق الريادة» تناولت سيرة المرحوم د.أحمد الخطيب، الطبيب الشاهد على حقبة تاريخية حافلة «وطنيا وقوميا» بأحداث مفصلية في مسار الأمة العربية وأحلام مواطنيها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.



أما «الزاوية القانونية» فقد تناولت موضوعين اثنين: «المشورات والتوصيات غير المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، و«أحقية الهيئة في إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات المماثلة»، أعقبتها زاوية «حدث العدد» التي عرضت لمشاركة الهيئة في فعالية أسبوع المستثمر العالمي للعام الثاني على التوالي.



د.وفاء سبيتي أستاذة التمويل المستدام في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالكويت قدمت في زاوية «رأي ورؤية» رؤيتها لدخول المبتدئين عالم الاستثمار بخطوات مبسطة.



أما «حوار العدد» فقد كان مع الخبير الاقتصادي المعروف خلف سليمان الجاسم الرئيس الأسبق للجنة الشكاوى والتظلمات، قدم فيه رأيه ورؤاه بشأن قضايا عدة تتناول واقعنا الاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى تقييمه لعمل لجنة الشكاوى والتظلمات، وعمل الهيئة التي اعتبرها محور استقرار سوق المال المحلي.



هذا، وقد تم تخصيص زاوية «ملف العدد» للحملة التوعوية واسعة النطاق التي نفذتها الهيئة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين للتعريف بجائزة المستثمر الذكي الخليجي، أما «قوننة وضبط الاستشارات الاستثمارية والتحليلات المالية بلا ترخيص»، فقد كانت موضوع زاوية «آفاق وتوجهات».