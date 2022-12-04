أطلق البنك التجاري الكويتي حملة ترويجية تحمل اسم «كشتة»، والكشتة هي رحلة برية للتنزه مع الأهل والأصدقاء، وذلك لمكافأة جميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية ماستركارد وورلد والبلاتينية من الخطوط الجوية البريطانية وبطاقة تيتانيوم، وتستمر هذه الحملة حتى 31 ديسمبر 2022.

وحرصا من البنك التجاري الكويتي على تقديم كل ما هو جديد لعملائه، فقد أطلق هذه الحملة باسم «كشتة» لما اعتاد عليه المجتمع عامة في هذه الفترة من السنة القيام بنزهات وتخييم تزامنا مع الأجواء الشتوية الرائعة مستمتعين بإجازة سعيدة للاسترخاء مع الأهل والأصدقاء وتجديد النشاط بعيدا عن الحياة الروتينية والعملية.



وفي هذا السياق، صرحت المدير التنفيذي لمركز البطاقات - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي غدير سراب: يسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد لعملائه، ولذلك قام بالإعلان عن هذه الحملة التي تتيح لجميع العملاء حاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية المقدمة من البنك التجاري والتي تشمل بطاقة ماستركارد وورلد والبلاتينية من الخطوط الجوية البريطانية وبطاقة ماستركارد تيتانيوم، الحصول على استرداد نقدي يصل حتى 10% من إجمالي المعاملة عند شراء مستلزمات «الكشتة» خلال الشهر فقط داخل الكويت، باستخدام بطاقات «التجاري» الائتمانية ماستركارد لإتمام عملية الشراء، وبشرط ألا يقل مجموع قيمة المشتريات خلال فترة الحملة عن 100 دينار كويتي بالنسبة لبطاقة ماستركارد تيتانيوم و150 دينارا لبطاقة بلاتينيوم و200 دينار لبطاقة ماستركارد وورلد، علما أنه سيتم إيداع مبلغ الاسترداد النقدي للبطاقات في تاريخ 22 يناير 2023.