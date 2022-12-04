أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) حملة «تمويلك بكل أنواعه تلقاه عندنا»، لتلبية كل احتياجات عملائه لتمويل جميع المنتجات الاستهلاكية والإسكانية، سعيا الى تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي التي تتضمن المنتج الطبي والتعليمي والأثاث والأجهزة والتمويل الإسكاني الذي يشمل كل المواد والأعمال الإنشائية والمخططات والتراخيص والإشراف والعقار المحلي، إلى جانب التمويل التجاري من خلال منتج الضمان المالي، وتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة والتأجير التشغيلي والقوارب والمعدات البرية والبحرية، بأفضل وجه وبأيسر الطرق وأسهل الخدمات، ويقدم مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية بما يحقق للعملاء الراحة والاطمئنان والثقة في خدمة متكاملة.



وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية عادل الرشود إن الحملة تعبر عن حرص «بيتك»على منح العملاء ميزات خاصة للتمويل الإسكاني، ومنها تمويل العقار السكني الذي يعتبر من المنتجات الرئيسية والتي تهدف بمجملها إلى توفير حلول متكاملة تماشيا مع احتياج العملاء ونوع العقار، وإلى خدمة تمويل كل احتياجات ومتطلبات العملاء المختلفة من المواد والأعمال الإنشائية بالأقساط المريحة.



وأضاف: توفر الحملة ميزات خاصة أخرى للتمويل الاستهلاكي، ومنها خدمات تمويل مستلزمات الأثاث والمفروشات والإلكترونيات والتجهيزات المنزلية (الجاهزة والمصنعة) واكسسواراتها، بالإضافة إلى مشاركة «بيتك» في منح التمويل لتحقيق طموحات العملاء التعليمية والاستفادة من أفضل الفرص التعليمية من خلال منتج التعليمي والأكاديمي لتوفير مقاعد دراسية لدى الجهات ذات الصلة وبنظام الأقساط الشهرية، بالإضافة إلى تصميم «بيتك» لخدمات تمويلية للرعاية الطبية لتغطية نفقات العلاج والخدمات الطبية، بجانب منتج التمويل مقابل ضمان مالي من خلال الحجز على ودائع ثابتة أو حساب التوفير الشخصي للعميل، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء.



وأشار الرشود الى أن الحملة التمويلية تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2022، وتقدم أفضل وأكبر المزايا على مستوى السوق مع نخبة من الموردين المتخصصين في المجالات ذات الصلة، ومزايا ائتمانية، منها: استحقاق القسط الاول بعد 12 شهرا من التعاقد للتمويل الإسكاني و6 أشهر للتمويل الاستهلاكي، فيما يصل الحد الأعلى للتمويل الإسكاني الى 70 ألف دينار، ومدة الائتمان تصل إلى 15 عاما، و25 ألف دينار للتمويل الاستهلاكي ومدة ائتمان تصل حتى 5 سنوات مع تمتع العميل بخدمة إمكانية تأجيل القسط وفرصة إعادة ترتيب المديونية مستقبلا، المتوافرة من خلال الفروع والمعارض في مختلف مناطق الكويت.



وأفاد بأن منتجات السيارات متواجدة ضمن الحملة بمزايا قيمة، وتشمل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة والتأجير التشغيلي والقوارب والمعدات البحرية بالإضافة الى شراء السيارات من الكويت واستلامها في اربع دول بالخارج، وهي، الولايات المتحدة الأميركية - مصر - الأردن - تركيا، بالتعاون مع موردين معتمدين وبشروط ميسرة ومزايا تمويلية مناسبة، مع منتج تمويل السيارات والقوارب مقابل ضمان مالي.



وأكد الرشود انه حرصا من «بيتك» على تقديم خدماته لعملائه بشكل مميز وبما يواكب التكنولوجيا المالية يطرح خدمة التمويل الالكتروني «الرقمي» الذي يتضمن معالجة جميع الأعمال الورقية للمعاملات التمويلية الكترونيا حيث يتمكن العميل من تفعيل الخدمة لدى الأجهزة الآلية التابعة لهيئة المعلومات المدنية والمتوافرة بالفروع التالية: فهدالأحمد - الصباحية - سعدالعبدالله - حطين - الفنطاس - سلوي - عبدالله المبارك - الرحاب - الفيحاء - الأندلس، وذلك بتنفيذ طلب التمويل بكل مراحله بشكل آلي بالكامل دون الحاجة إلى زيارة الفرع، مما يوفر الوقت والجهد واختصار زمن إنجاز معاملات عملاء «بيتك».