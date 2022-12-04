أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للمرور. وتضمن القرار:



مادة 1: تعدل المادة 1 من القرار الوزاري رقم 254/2022 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: يشكل المجلس الأعلى للمرور برئاسة وكيل وزارة الداخلية - وعضوية كل من:



1 - وكيل وزارة الأشغال العامة.



2 - وكيل وزارة التربية.



3 - وكيل وزارة الإعلام.



4 - وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور والعمليات.



5 - مدير عام بلدية الكويت.



6 - مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري.



7 - مدير عام الإدارة العامة للمرور.



8 - مدير مركز النقل والسلامة المرورية - كلية الهندسة والبترول - جامعة الكويت.



9 - العقيد حقوقي سالم محمد دغش العجمي - أمينا للسر.



المادة 2: تعدل المادة 3 من القرار الوزاري رقم 254/2022 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:



يعقد المجلس الأعلى 4 اجتماعات في السنة كحد أدنى وكلما دعت الحاجة الى ذلك، بدعوة من رئيسه ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور الأغلبية من أعضائه، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس.



وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.



مادة 3: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.