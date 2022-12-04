

تقدم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بأسمى آيات التهاني القلبية والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في ذكرى اليوم الوطني الحادي والخمسين، مستحضرا في كلمة له بهذه المناسبة السعيدة مآثر المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواقفه الخالدة وأهل إمارات المحبة تجاه الكويت والتي لن تمحى من ذاكرتنا جميعا.



وابتهل الخالد إلى المولى جل وعلا ان يديم إمارات الخير والتسامح واحة أمن وأمان واستقرار ويحقق لها المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء، في ظل القيادة الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي.