محمد راتب



أعلن مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالإنابة م.مشعل القريفة أن الهيئة تعكف حاليا على الإسراع في تنفيذ مشاريع الأقفاص العائمة ومزارع تربية الأسماك وزراعة الروبيان، الذي من المتوقع، بحسب الخطة الموضوعة، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي والتحول إلى التصدير، موضحا أن هذه الخطوة قفزة نوعية في عمل الهيئة وتحقيق الأمن الغذائي.



وبخصوص حديقة الحيوان في العمرية، بين أنه تمت زيارة المكان برفقة الإدارة الهندسية وجرى وضع خطة من 4 مراحل لتأهيل الأقفاص ضمانا لسلامة الزوار من الأطفال والعائلات، موضحا أن الأمر متوقف على الحصول على المبلغ المطلوب من «المالية» لبدء الأعمال مباشرة.